為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    母死毒梟手！哥倫比亞總統參選人遭槍擊不治 揭烏里韋家族「血色魔咒」

    哥倫比亞總統參選人烏里韋（Miguel Uribe）遭槍擊不治，其遺孀塔拉索納（Maria Claudia Tarazona）11日在國會的停靈儀式上，神情哀戚地凝視著亡夫的遺像。（法新社）

    哥倫比亞總統參選人烏里韋（Miguel Uribe）遭槍擊不治，其遺孀塔拉索納（Maria Claudia Tarazona）11日在國會的停靈儀式上，神情哀戚地凝視著亡夫的遺像。（法新社）

    2025/08/12 11:42

    〔編譯陳成良／綜合報導〕哥倫比亞總統參選人烏里韋（Miguel Uribe）遭槍擊兩個月後宣告不治，他的殞落不僅是一位備受矚目的政治新星的悲劇，也再次揭開該國深可見骨的暴力創傷，並凸顯其和平之路的脆弱與崎嶇。

    根據法新社報導，現年39歲的烏里韋出身政治世家，外祖父為前總統杜爾拜（Julio Cesar Turbay）。烏里韋26歲即當選首都波哥大市議員，後成為史上最年輕議長，2022年更以全國最高票當選參議員，被視為保守派問鼎2026年總統大位的希望。

    然而，烏里韋家族的政治光環，始終籠罩在暴力的陰影下。他的母親，是知名記者黛安娜・杜爾拜（Diana Turbay），1991年慘遭大毒梟艾斯可巴（Pablo Escobar的販毒集團殺害。

    作為保守派的悍將，烏里韋生前激烈批評左翼總統佩特羅（Gustavo Petro）的「總體和平」（total peace）政策，該政策尋求與國內所有殘存的武裝團體進行對話。警方指控，已解散的叛軍「哥倫比亞革命武裝力量」（FARC）的異議份子，是此次暗殺的幕後黑手，其動機很可能與烏里韋的強硬立場有關。

    烏里韋之死，讓許多哥倫比亞人憶起被政治暗殺支配的恐懼。在1980至90年代，共有4名總統參選人倒在殺手槍下。儘管數十年的努力讓國家治安有所改善，但這起由年僅15歲少年執行的暗殺，殘酷地證明暴力的根源盤根錯節，甚至已滲透至年輕世代。當政治歧見仍需透過子彈解決，這不僅是烏里韋個人的悲劇，更是哥倫比亞民主前景的沉重警訊。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播