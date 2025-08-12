母死毒梟手！哥倫比亞總統參選人遭槍擊不治 揭烏里韋家族「血色魔咒」

哥倫比亞總統參選人烏里韋（Miguel Uribe）遭槍擊不治，其遺孀塔拉索納（Maria Claudia Tarazona）11日在國會的停靈儀式上，神情哀戚地凝視著亡夫的遺像。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕哥倫比亞總統參選人烏里韋（Miguel Uribe）遭槍擊兩個月後宣告不治，他的殞落不僅是一位備受矚目的政治新星的悲劇，也再次揭開該國深可見骨的暴力創傷，並凸顯其和平之路的脆弱與崎嶇。

根據法新社報導，現年39歲的烏里韋出身政治世家，外祖父為前總統杜爾拜（Julio Cesar Turbay）。烏里韋26歲即當選首都波哥大市議員，後成為史上最年輕議長，2022年更以全國最高票當選參議員，被視為保守派問鼎2026年總統大位的希望。

然而，烏里韋家族的政治光環，始終籠罩在暴力的陰影下。他的母親，是知名記者黛安娜・杜爾拜（Diana Turbay），1991年慘遭大毒梟艾斯可巴（Pablo Escobar的販毒集團殺害。

作為保守派的悍將，烏里韋生前激烈批評左翼總統佩特羅（Gustavo Petro）的「總體和平」（total peace）政策，該政策尋求與國內所有殘存的武裝團體進行對話。警方指控，已解散的叛軍「哥倫比亞革命武裝力量」（FARC）的異議份子，是此次暗殺的幕後黑手，其動機很可能與烏里韋的強硬立場有關。

烏里韋之死，讓許多哥倫比亞人憶起被政治暗殺支配的恐懼。在1980至90年代，共有4名總統參選人倒在殺手槍下。儘管數十年的努力讓國家治安有所改善，但這起由年僅15歲少年執行的暗殺，殘酷地證明暴力的根源盤根錯節，甚至已滲透至年輕世代。當政治歧見仍需透過子彈解決，這不僅是烏里韋個人的悲劇，更是哥倫比亞民主前景的沉重警訊。

