美11歲女孩遭美洲獅襲擊 家人機智靠電擊槍嚇跑獅子

加州馬里布1名11歲女孩遭1隻美洲獅襲擊，所幸最後美洲獅被電擊槍嚇跑。（法新社）

2025/08/12 11:39

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國當局11日稱，加州馬里布（Malibu）1名11歲女孩遭1隻美洲獅襲擊，所幸家人用電擊槍把美洲獅嚇跑。

根據美聯社（AP）報導，加州魚類和野生動物管理局發言人蒂拉（Peter Tira）表示，女孩10日晚上在自家雞舍附近時，美洲獅從背後襲擊她，咬傷她的手臂、腿部和後腰。

母親聽到女兒尖叫聲，便帶另1個孩子一起去現場確認情況，結果遭到美洲獅追趕。所幸另1位趕來的家庭成員帶著電擊槍，其響聲成功嚇跑美洲獅。

野生動物官員後來在馬里布發現1隻美洲獅並將其安樂死，DNA檢測將確認牠是否為咬傷女孩的美洲獅。

美洲獅很少襲擊人類，加州魚類和野生動物管理局數據顯示，自1986年後已確認發生27起美洲獅襲擊人類事件，其中大多數都沒有造成致命後果。

美洲獅最近一次致命攻擊發生在2024年3月，當時一隻美洲獅在加州喬治敦（Georgetown）附近咬死1名21歲男子。

另外2024年9月1名5歲男孩在加州馬里布溪州立公園野餐桌附近玩耍時，遭到1隻美洲獅攻擊。該男孩受傷後接受治療，但沒有生命危險。

