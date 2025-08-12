為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美11歲女孩遭美洲獅襲擊 家人機智靠電擊槍嚇跑獅子

    加州馬里布1名11歲女孩遭1隻美洲獅襲擊，所幸最後美洲獅被電擊槍嚇跑。（法新社）

    加州馬里布1名11歲女孩遭1隻美洲獅襲擊，所幸最後美洲獅被電擊槍嚇跑。（法新社）

    2025/08/12 11:39

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國當局11日稱，加州馬里布（Malibu）1名11歲女孩遭1隻美洲獅襲擊，所幸家人用電擊槍把美洲獅嚇跑。

    根據美聯社（AP）報導，加州魚類和野生動物管理局發言人蒂拉（Peter Tira）表示，女孩10日晚上在自家雞舍附近時，美洲獅從背後襲擊她，咬傷她的手臂、腿部和後腰。

    母親聽到女兒尖叫聲，便帶另1個孩子一起去現場確認情況，結果遭到美洲獅追趕。所幸另1位趕來的家庭成員帶著電擊槍，其響聲成功嚇跑美洲獅。

    野生動物官員後來在馬里布發現1隻美洲獅並將其安樂死，DNA檢測將確認牠是否為咬傷女孩的美洲獅。

    美洲獅很少襲擊人類，加州魚類和野生動物管理局數據顯示，自1986年後已確認發生27起美洲獅襲擊人類事件，其中大多數都沒有造成致命後果。

    美洲獅最近一次致命攻擊發生在2024年3月，當時一隻美洲獅在加州喬治敦（Georgetown）附近咬死1名21歲男子。

    另外2024年9月1名5歲男孩在加州馬里布溪州立公園野餐桌附近玩耍時，遭到1隻美洲獅攻擊。該男孩受傷後接受治療，但沒有生命危險。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播