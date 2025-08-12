為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    涉嫌散布兒童性虐待內容 南卡羅來納州議員入獄候審並辭職

    美國南卡羅來納州共和黨議員梅因涉嫌散佈涉及兒童性虐待內容而入獄候審。（美聯社）

    美國南卡羅來納州共和黨議員梅因涉嫌散佈涉及兒童性虐待內容而入獄候審。（美聯社）

    2025/08/12 12:11

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國南卡羅來納州共和黨議員梅（RJ May）因涉嫌散佈涉及兒童性虐待內容而入獄候審，他現已辭去州眾議院議員職務。

    根據美聯社（AP）報導，梅的辭職信日期為7日，但直到11日才送達眾議院領導層辦公室。梅在信中表示，為了他的家人和選民最大利益，他決定立即辭職。

    梅沒有在信中提及他面臨的10項指控，也未提及檢察官暗示的一旦定罪他可能面臨超過10年監禁。

    梅目前被關押在埃奇菲爾德郡（Edgefield）監獄，不得保釋，等待最早下個月的審判。

    根據法庭文件，梅被指控在2024年春季約5天內，使用網名「joebidennnn69」在社交媒體上交換220個不同檔案，其中包含幼兒和兒童參與性行為的畫面。

    檢察官表示，這些檔案是梅使用家庭Wi-Fi網路和他的手機上傳和下載。其中一些檔案透過私人網路隱藏，但其他檔案則直接連結到他的網路位址。

    梅總共面臨10項指控，一旦定罪，每一項都可能被判處5至20年監禁。

    在南卡羅來納州眾議院，要求梅辭職的呼聲幾乎一致，其中包括與梅關係密切的保守派議員，他曾幫助創立由眾議院保守派議員組成的自由黨團。另外眾議院道德委員會7月啟動一項調查，似乎是試圖將梅趕出眾議院的第一步。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

