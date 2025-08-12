為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國19歲駕駛怒撞闖紅燈騎士 當街喊「沒人治你00後治你」

    中國遼寧瀋陽警方證實，19歲佟姓男子11日駕駛灰色轎車與自行車騎士（倒地者）發生行車糾紛，撞倒騎士後被捕。（圖擷取微博）

    中國遼寧瀋陽警方證實，19歲佟姓男子11日駕駛灰色轎車與自行車騎士（倒地者）發生行車糾紛，撞倒騎士後被捕。（圖擷取微博）

    2025/08/12 12:48

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國警方證實，遼寧省瀋陽1名19歲佟姓男子，11日駕駛汽車與1名自行車騎士發生行車糾紛，開車撞倒騎士後被捕。網路流傳的影片顯示，佟男疑不滿自行車騎士闖紅燈還拍打車門，失控駕車衝撞騎士，並高喊「沒人治你，00後治你」。

    瀋陽市公安局鐵西分局在官方微博發布警情通報稱，11日下午5時11分左右，瀋陽市鐵西區北四路興工街附近發生1起車輛撞人事件。獲報後，鐵西分局員警立即趕赴現場，汽車駕駛人當場被逮捕。

    通報稱，事發當時，19歲佟姓男子駕駛1輛灰色轎車行駛至路口時，與39歲自行車騎士周姓男子爭道發生糾紛，雙方行駛至附近街道時，佟男駕駛車輛撞倒周男。周男送醫救治後並無生命危險。

    經檢測，瀋陽市警方已排除佟男酒駕、毒駕嫌疑。目前，佟姓男子因涉嫌故意傷害罪已被刑事拘留，案件正在進一步偵辦當中。

    與此同時，一段標題為「00後治你」的影片11日在中國網路上流傳。網友提供的行車記錄器畫面顯示，1名男子騎著自行車穿越馬路，差點被1輛右轉汽車撞上。影片中，汽車駕駛大喊，「紅燈！闖紅燈看不見哪！」

    其他網友提供的行車記錄器及手機錄影畫面則顯示，在另一地點，汽車駕駛連續多次衝撞自行車騎士。

    汽車駕駛更向路人解釋，「師傅我跟你講，剛才他闖紅燈，我給他讓了，他拍我車門，讓我下來」，汽車駕駛還表示，「我就殺了」、「沒人治你，00後治你」。

    「00後」是中國網路用語，意指在2000年以後出生的人們。

    中國網友提供的行車記錄器畫面顯示，1名男子騎著自行車穿越馬路，差點被1輛右轉汽車撞上。（圖擷取微博）

    中國網友提供的行車記錄器畫面顯示，1名男子騎著自行車穿越馬路，差點被1輛右轉汽車撞上。（圖擷取微博）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播