中國19歲駕駛怒撞闖紅燈騎士 當街喊「沒人治你00後治你」

中國遼寧瀋陽警方證實，19歲佟姓男子11日駕駛灰色轎車與自行車騎士（倒地者）發生行車糾紛，撞倒騎士後被捕。（圖擷取微博）

2025/08/12 12:48

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國警方證實，遼寧省瀋陽1名19歲佟姓男子，11日駕駛汽車與1名自行車騎士發生行車糾紛，開車撞倒騎士後被捕。網路流傳的影片顯示，佟男疑不滿自行車騎士闖紅燈還拍打車門，失控駕車衝撞騎士，並高喊「沒人治你，00後治你」。

瀋陽市公安局鐵西分局在官方微博發布警情通報稱，11日下午5時11分左右，瀋陽市鐵西區北四路興工街附近發生1起車輛撞人事件。獲報後，鐵西分局員警立即趕赴現場，汽車駕駛人當場被逮捕。

請繼續往下閱讀...

通報稱，事發當時，19歲佟姓男子駕駛1輛灰色轎車行駛至路口時，與39歲自行車騎士周姓男子爭道發生糾紛，雙方行駛至附近街道時，佟男駕駛車輛撞倒周男。周男送醫救治後並無生命危險。

經檢測，瀋陽市警方已排除佟男酒駕、毒駕嫌疑。目前，佟姓男子因涉嫌故意傷害罪已被刑事拘留，案件正在進一步偵辦當中。

與此同時，一段標題為「00後治你」的影片11日在中國網路上流傳。網友提供的行車記錄器畫面顯示，1名男子騎著自行車穿越馬路，差點被1輛右轉汽車撞上。影片中，汽車駕駛大喊，「紅燈！闖紅燈看不見哪！」

其他網友提供的行車記錄器及手機錄影畫面則顯示，在另一地點，汽車駕駛連續多次衝撞自行車騎士。

汽車駕駛更向路人解釋，「師傅我跟你講，剛才他闖紅燈，我給他讓了，他拍我車門，讓我下來」，汽車駕駛還表示，「我就殺了」、「沒人治你，00後治你」。

「00後」是中國網路用語，意指在2000年以後出生的人們。

中國網友提供的行車記錄器畫面顯示，1名男子騎著自行車穿越馬路，差點被1輛右轉汽車撞上。（圖擷取微博）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法