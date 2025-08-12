為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    南韓總統辦公室宣布：李在明25日將與川普會晤

    南韓總統李在明。（美聯社資料照）

    南韓總統李在明。（美聯社資料照）

    2025/08/12 11:09

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統李在明與美國總統川普的首次元首會晤，確定將於本月25日登場，這也是李在明自6月4日就任以來，首度以總統身分訪美。

    綜合《韓聯社》、《路透》等外媒報導，南韓總統府發言人今表示，總統應川普邀請，將於本月24日至26日以「工作訪問」形式赴美，並在白宮舉行首腦會談、工作午宴，第一夫人金惠景也將隨行。

    總統府發言人指出，2國元首將就國際安全和經濟環境的變化，討論如何將韓美同盟發展為「未來型全面戰略同盟」，並將在強化韓美聯合防衛態勢的基礎上，商討建構朝鮮半島和平與無核化的合作方案。

    此次峰會也將聚焦經濟議題，包括已達成的關稅協議基礎上，擴大半導體、電池、造船等製造業領域的合作，並加強先進科技與關鍵礦物等「經濟安全夥伴關係」。

    報導分析，預計在即將舉行的首腦會議上，國防成本將成為一個關鍵問題，川普長期以來一直表示，南韓須為1950至1953年韓戰遺留下來，大約2萬8500名駐韓美軍支付更多費用。川普政府希望首爾將國防支出佔GDP的比例，從去年的2.6％提高到3.8％，並增加10億多美元駐軍支出。

    南韓總統李在明與美國總統川普的首次元首會晤，確定將於本月25日登場，這也是李在明自6月4日就任以來，首度以總統身分訪美。（路透資料照）

    南韓總統李在明與美國總統川普的首次元首會晤，確定將於本月25日登場，這也是李在明自6月4日就任以來，首度以總統身分訪美。（路透資料照）

