撕五星旗竟被查水表！ 南韓保守派槓上親中政府

2025/08/12 11:00

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓警方近日針對一個反中的保守派公民團體展開調查，理由是該團體在中國大使館外撕毀中國國旗，涉嫌「侮辱中國大使館」。此舉不僅引發中國官媒《環球時報》的讚揚，更讓外界擔憂南韓左翼總統李在明可能正屈服於北京壓力，並藉機打壓國內的異議聲音。

根據美國布萊巴特新聞網（Breitbart News）報導，這個名為「自由大學」的右翼團體，是遭罷黜的前保守派總統尹錫悅的堅定支持者。他們於7月22日在首爾中國大使館外舉行集會，抗議6月3日的總統大選存在「選舉舞弊」，並指控中國政府介入選舉以協助李在明勝選。

報導指出，從法律角度看，事件的關鍵在於，抗議者被指控撕毀的中國國旗上，不僅印有習近平的頭像，還印有中國駐首爾大使的圖像。根據南韓法律，侮辱派駐該國的外國使節屬刑事犯罪，最高可判處3年徒刑。

中國官媒《環球時報》對此案的發展大加讚揚，稱南韓警方的調查行動，反映了李在明政府「不支持國內某些勢力煽動反中情緒」。該報導更引述中國駐首爾大使戴兵的說法，證實他確實曾向南韓政府施壓，要求對付有關外國干預的「反中陰謀論」。

布萊巴特新聞網評論，中國共產黨是全球最惡名昭彰的干預外國事務的政權之一，其2022年被揭露在包含首爾在內的世界各大城市設立非法的海外「警察站」，以恐嚇反共聲音。

在此背景下，李在明總統本人近期也透露出壓制異議的意圖。他上週在內閣會議中，要求政府採取措施「從根本上防止」YouTube上的「假新聞」傳播，並有意對違反者處以「懲罰性賠償」。許多南韓保守派團體正是活躍於YouTube平台。

