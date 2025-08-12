為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    撕五星旗竟被查水表！ 南韓保守派槓上親中政府

    南韓保守派團體在首爾明洞街頭舉行反中示威、撕毀中國五星旗，抗議中國干預選舉。（美聯社資料照）

    南韓保守派團體在首爾明洞街頭舉行反中示威、撕毀中國五星旗，抗議中國干預選舉。（美聯社資料照）

    2025/08/12 11:00

    〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓警方近日針對一個反中的保守派公民團體展開調查，理由是該團體在中國大使館外撕毀中國國旗，涉嫌「侮辱中國大使館」。此舉不僅引發中國官媒《環球時報》的讚揚，更讓外界擔憂南韓左翼總統李在明可能正屈服於北京壓力，並藉機打壓國內的異議聲音。

    根據美國布萊巴特新聞網（Breitbart News）報導，這個名為「自由大學」的右翼團體，是遭罷黜的前保守派總統尹錫悅的堅定支持者。他們於7月22日在首爾中國大使館外舉行集會，抗議6月3日的總統大選存在「選舉舞弊」，並指控中國政府介入選舉以協助李在明勝選。

    報導指出，從法律角度看，事件的關鍵在於，抗議者被指控撕毀的中國國旗上，不僅印有習近平的頭像，還印有中國駐首爾大使的圖像。根據南韓法律，侮辱派駐該國的外國使節屬刑事犯罪，最高可判處3年徒刑。

    中國官媒《環球時報》對此案的發展大加讚揚，稱南韓警方的調查行動，反映了李在明政府「不支持國內某些勢力煽動反中情緒」。該報導更引述中國駐首爾大使戴兵的說法，證實他確實曾向南韓政府施壓，要求對付有關外國干預的「反中陰謀論」。

    布萊巴特新聞網評論，中國共產黨是全球最惡名昭彰的干預外國事務的政權之一，其2022年被揭露在包含首爾在內的世界各大城市設立非法的海外「警察站」，以恐嚇反共聲音。

    在此背景下，李在明總統本人近期也透露出壓制異議的意圖。他上週在內閣會議中，要求政府採取措施「從根本上防止」YouTube上的「假新聞」傳播，並有意對違反者處以「懲罰性賠償」。許多南韓保守派團體正是活躍於YouTube平台。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播