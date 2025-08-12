素質堪憂！中國遊客檳城纜車爆衝突 女子失控咆哮挨轟丟臉

兩組中國遊客近日在馬來西亞升旗山爆發搶位衝突，引發社群熱議。（本報合成，擷取自微博）

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞檳城升旗山纜車近日上演鬧劇，兩組中國遊客為搶「車頭最佳拍攝位置」爆發口角，雙方幾度對罵，氣氛劍拔弩張。搶到位置的2名女子不僅全程站立拍攝，還刻意揮手遮擋他人視線，其中1名綠衣女子更情緒失控、大聲嘶吼，做出挑釁動作，嚴重影響其他乘客觀光體驗，讓現場遊客不禁開酸「我們中國人的臉就被他們丟了」。

近日中國社群平台「微博」瘋傳一段影片，顯示2名中國女子在纜車車頭高舉手機拍攝，阻擋後方乘客視線，期間不斷與其他中國遊客爭執。綠衣女子怒目瞪人、瘋狂咆哮，多次高舉拳頭，甚至擺出誇張表情挑釁；另1名白衣女子則語帶諷刺地開啟「地圖炮」，稱「上海人是全中國出了名的沒素質」。

現場有中國遊客忍不住回嗆「那北京人就是好人？」更直言「我們中國人的臉就被他們丟了」，隨後表示完全失去欣賞沿途美景的興致。然而，2名女子仍強調，自己等了兩趟車才搶到第一排，不願退讓。

影片曝光後掀起兩派論戰，部分中國網友替2名女子抱不平，認為「等了兩輛車，憑什麼要讓你站前面」。但更多人批評，「真夠神經的，另外有啥好拍的啊，拍了還會看嗎？用眼睛看，享受當下不好嗎」、「這有啥好拍的，還至於這樣抓狂，精神有問題吧」。

社群平台「Threads」上的網友則痛批，「全球性最令人討厭遊客，沒有之一」、「免簽就是放行那些神經病的過來」、「我去年去升旗山搭纜車，也是遇到陸客插隊又搶位子的，還說他們如果被罵能裝台灣腔，說他們台灣來的」、「不是因為你是中國人而歧視你，而是你的行為引致別人歧視中國人」、「中國人自己都受不了中國人」、「北京、上海，誰比誰高貴」。

