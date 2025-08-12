為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    【一文看懂】川普為何在華府「聯邦接管」警察並調動國民兵？

    圖為2021年國會山莊騷亂事件後，國民兵在國會外圍加強戒備的檔案照。如今，前總統川普以「公共安全緊急狀態」為由，再次下令部署國民兵，並宣布接管特區警察，引發高度爭議。（美聯社）

    （美聯社）

    2025/08/12 10:16

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美東時間8月11日，美國總統川普援引《華府自治法》740條宣布華府進入公共安全緊急狀態，將都會警察局供聯邦用途並授權司法部長邦迪統籌指揮，同步部署約800名國民兵支援戒備與後勤；市長鮑賽 （Muriel Bowser）形容此舉前所未見，國會多名民主黨人批評為權力過度擴張。

    1．他為何此時出手？

    川普在行政命令中指稱華府犯罪影響聯邦機關運作，須立即「恢復秩序與公共安全」。此舉也被視為其施政主軸「法與秩序」的延伸，藉聚焦大城市治安議題塑造主導權，並向其他民主黨執政城市傳遞訊號。

    2．法律依據是什麼？權限到哪裡？

    法源：1973年《華府自治法》740條，總統可在「特殊緊急情況」下要求市長提供MPD（都會警察局）作聯邦用途，並指定聯邦機關指揮。

    時限：最長30天，欲延長須參、眾兩院聯合決議。

    國民兵：華府國民兵指揮權由總統直接掌握，部署以支援性任務為主，仍受相關聯邦與地方法律約束。

    3．數據對照：華府治安真的「失控」嗎？

    統計顯示，華府暴力犯罪在2023年高點後，2024年明顯回落，2025年前段時間續降。白宮的治安敘事與近期走勢存在落差，此點已引發地方與媒體質疑。

    4．實際會發生什麼變化？

    指揮鏈調整：MPD的任務優先度將以聯邦需求為先，強化對聯邦建物與機關的人員與設施保護。

    兵力與警力配置：國民兵提供定點警戒、交通節流與後勤支援，釋放MPD前線人力；部分任務由聯邦與地方聯合執行。

    政治與法務拉鋸：地方官員與國會部分議員可能發起法律挑戰，爭點集中在自治權限與接管要件是否成立。

    5．接下來的關鍵變數

    1．30天期限：若白宮欲超過30天，須端看國會是否願意延長，這將成為短期政治攻防焦點。

    2．是否外溢到其他城市：川普已點名芝加哥、洛杉磯等地「可能是下一個」，但各州城市的法律架構不同，複製華府模式的難度更高。

    3．治安與民權平衡：在更高的武裝可見度下，如何避免過度執法與保障集會自由，將持續受檢驗。

