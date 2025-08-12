為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    哥倫比亞總統參選人遭槍擊 搶救2個月後宣告死亡

    哥倫比亞39歲參議員、總統參選人烏里韋經搶救2個月後，最終仍宣告死亡。（歐新社）

    哥倫比亞39歲參議員、總統參選人烏里韋經搶救2個月後，最終仍宣告死亡。（歐新社）

    2025/08/12 10:52

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕哥倫比亞39歲參議員、總統參選人烏里韋（Miguel Uribe）於6月7日驚傳遭到槍擊，包含頭部在內共有3處中彈。在治療2個月後，最終仍回天乏術。

    《BBC》報導，6月7日烏里韋在首都波哥大的競選活動上，遭1名15歲的青少年持槍攻擊，造成頭部中2槍、腿部中1槍，隨後被緊急送往當地醫院進行急救。

    在2個月的治療期間，烏里韋已經接受了數次手術，而在9日時，醫院發布1則聲明指出，他的中樞神經系統出血，需要再次進行手術，不料此次烏里韋卻沒挺過這關，之後便傳出他的死訊，其妻子也在社群平台證實了這個消息。

    哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）辦公室對此也表示遺憾，對其家屬致上哀悼。據了解，哥倫比亞在1990年代犯罪猖狂，政治人物、社運人士等人經常遇到死亡威脅，直到經過數十年的努力後，如今的環境才安穩許多，不料還是出現此次事件。

    而對於本案的15歲青少年兇手，目前檢方以謀殺未遂偵辦，但該名青少年拒絕認罪，警方目前還居留幾名協助槍手的嫌犯，目前正等候詳細的偵訊結果。

