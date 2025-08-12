為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    蒙大拿州機場發生飛機相撞起火 飛行員與乘客成功逃生

    1架小型飛機11日在蒙大拿州機場降落時，撞上停放飛機引發大火。（美聯社）

    1架小型飛機11日在蒙大拿州機場降落時，撞上停放飛機引發大火。（美聯社）

    2025/08/12 10:34

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國當局稱，1架小型飛機11日在蒙大拿州機場降落時，撞上停放飛機引發大火，所幸未造成嚴重傷亡，小型飛機飛行員與乘客順利逃生。

    根據美聯社（AP）報導，蒙大拿州卡利斯佩爾（Kalispell）警察局長維內齊奧（Jordan Venezio）和美國聯邦航空管理局表示，1架載有4人的索卡塔（Socata）TBM 700渦輪螺旋槳飛機11日下午2時左右試圖在卡利斯佩爾機場降落時，撞上地面無人駕駛的飛機。

    卡利斯佩爾警方指出，初步調查顯示，飛行員失去控制，墜毀在跑道上，隨後飛機撞上多架停放的飛機導致起火。維內齊奧聲稱，火勢蔓延至一片草地，隨後被撲滅。

    卡利斯佩爾消防局長哈根（Jay Hagen）說，目擊者稱1架飛機在跑道盡頭墜毀，然後猛烈撞擊其他飛機。

    哈根表示，雖試圖降落的飛機起火，但其飛行員和3名乘客成功自行逃脫。其中2名乘客輕傷，已在機場接受治療。

    美國國家運輸安全委員會指出，該飛機始發地為華盛頓州普爾曼（Pullman）。美國聯邦航空管理局記錄顯示，該索卡塔飛機製造於2011年，由位於普爾曼的Meter Sky LLC公司擁有。該公司代表尚未回覆美聯社尋求評論的電話留言。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播