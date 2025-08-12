蒙大拿州機場發生飛機相撞起火 飛行員與乘客成功逃生

1架小型飛機11日在蒙大拿州機場降落時，撞上停放飛機引發大火。（美聯社）

2025/08/12 10:34

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國當局稱，1架小型飛機11日在蒙大拿州機場降落時，撞上停放飛機引發大火，所幸未造成嚴重傷亡，小型飛機飛行員與乘客順利逃生。

根據美聯社（AP）報導，蒙大拿州卡利斯佩爾（Kalispell）警察局長維內齊奧（Jordan Venezio）和美國聯邦航空管理局表示，1架載有4人的索卡塔（Socata）TBM 700渦輪螺旋槳飛機11日下午2時左右試圖在卡利斯佩爾機場降落時，撞上地面無人駕駛的飛機。

請繼續往下閱讀...

卡利斯佩爾警方指出，初步調查顯示，飛行員失去控制，墜毀在跑道上，隨後飛機撞上多架停放的飛機導致起火。維內齊奧聲稱，火勢蔓延至一片草地，隨後被撲滅。

卡利斯佩爾消防局長哈根（Jay Hagen）說，目擊者稱1架飛機在跑道盡頭墜毀，然後猛烈撞擊其他飛機。

哈根表示，雖試圖降落的飛機起火，但其飛行員和3名乘客成功自行逃脫。其中2名乘客輕傷，已在機場接受治療。

美國國家運輸安全委員會指出，該飛機始發地為華盛頓州普爾曼（Pullman）。美國聯邦航空管理局記錄顯示，該索卡塔飛機製造於2011年，由位於普爾曼的Meter Sky LLC公司擁有。該公司代表尚未回覆美聯社尋求評論的電話留言。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法