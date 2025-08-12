為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    川普接管華府警力引批評 檢察長稱違法、加州州長批獨裁者行徑

    美國總統川普11日宣布接管華盛頓特區警察局。（路透）

    美國總統川普11日宣布接管華盛頓特區警察局。（路透）

    2025/08/12 10:18

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國總統川普11日宣布接管華盛頓特區警察局，他表示公共安全危機源於該市領導層嚴重失職，接管的政府會把事情做好並迅速完成。川普此舉遭強烈批評，該特區檢察長稱違法，加州州長直批是獨裁者行徑。

    根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普盟友認為，他採取此舉原因是，對華盛頓特區犯罪和無家可歸現象報導抱持不滿，尤其是前政府效率部成員在該地遭到襲擊。川普行動標誌著他首次根據1973年華盛頓特區《地方自治法》行使權力，將警察權力聯邦化，最長可達30天。該法規定，只有在「緊急特殊情況下」才能這樣做。

    華盛頓特區市長鮑賽（Muriel Bowser）承認，包括她自己和該地警察局長史密斯（Pamela Smith）在內，都對此事感到措手不及。她批評，川普舉動令人不安且史無前例。

    華盛頓特區檢察長施瓦布（Brian Schwalb）抨擊，川普此舉是毫無必要且違法。他強調，華盛頓特區不存在犯罪緊急情況。

    民主黨人將川普行動，視為非同尋常的權力攫取，或轉移注意力手段。民主黨籍加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）將川普此舉，與他6月在洛杉磯部署國民警衛隊的行為進行比較。他在X發文說「他（川普）之前在洛杉磯熱身，這就是獨裁者所作所為。」

    民主黨籍參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）則批評，川普此次接管是「一種政治策略，試圖轉移人們對川普其他醜聞注意力。」

