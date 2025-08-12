美國CDC大樓遭槍擊 槍手疑對疫苗不滿開180多槍1警死、自己也身亡

美國喬治亞州亞特蘭大市的美國疾病管制與預防中心（CDC）8日下午發生槍擊案，一名槍手朝CDC總部大樓開槍，可看到CDC總部大樓窗戶佈滿彈孔。（路透）

2025/08/12 11:05

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位於美國喬治亞州亞特蘭大市的美國疾病管制與預防中心（CDC）8日下午發生槍擊案，一名槍手朝CDC總部大樓開槍，整起事件造成一名員警死亡，槍手也當場身亡。CDC內部流傳消息指出，這名男性槍手朝著CDC大樓開了180多槍，導致有150扇窗戶出現彈孔，玻璃碎片噴入許多辦公室。

根據《美聯社》報導，CDC員工透露，槍擊案發生之後，更換窗戶、清理地板及損壞部分，可能需要數週，甚至是達到數個月之久。事件發生後，美國衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）11日前往CDC視察，並由副部長歐尼爾（Jim O’Neill）、CDC主任莫納雷斯（Susan Monarez）陪同。小羅勃甘迺迪也前往迪卡爾布郡（DeKalb County）警局訪問，並拜訪殉職員警羅斯（David Rose）的遺孀。

CDC員工透露，CDC在周末針對此事件召開高層會議，使得CDC建築結構在槍擊案的實際損失明朗化，莫納雷斯辦公室所在的第21號大樓被開最多槍，但CDC官員並未提及莫納雷斯辦公室是否遭受攻擊。部分CDC工會人員表示，他們呼籲CDC應增加全副武裝的警衛、安裝防彈玻璃、建立更好的警報系統，並為殘障員工和其他弱勢員工制訂更加合適的疏散計劃。有退休官員擔心，這起攻擊事件可能會對於年輕科學家為政府效力的意願產生很大的影響。

據悉，槍手是30歲的男子懷特（Patrick Joseph White），當時他闖進CDC大樓對面的埃莫里大學（Emory University）校區藥局2樓，朝CDC大樓連開多槍。後續警方到場後與懷特交火，懷特被發現時已死於槍傷，警方並沒有對外公開懷特死因，是警方開火擊斃還是懷特自戕所為，目前仍不得而知。

警方懷疑，懷特可能將自身疾病或是家屬疾病歸因於Covid-19疫苗，因此決定犯案，朝CDC大樓開槍。

