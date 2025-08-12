為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美國CDC大樓遭槍擊 槍手疑對疫苗不滿開180多槍1警死、自己也身亡

    美國喬治亞州亞特蘭大市的美國疾病管制與預防中心（CDC）8日下午發生槍擊案，一名槍手朝CDC總部大樓開槍，可看到CDC總部大樓窗戶佈滿彈孔。（路透）

    美國喬治亞州亞特蘭大市的美國疾病管制與預防中心（CDC）8日下午發生槍擊案，一名槍手朝CDC總部大樓開槍，可看到CDC總部大樓窗戶佈滿彈孔。（路透）

    2025/08/12 11:05

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕位於美國喬治亞州亞特蘭大市的美國疾病管制與預防中心（CDC）8日下午發生槍擊案，一名槍手朝CDC總部大樓開槍，整起事件造成一名員警死亡，槍手也當場身亡。CDC內部流傳消息指出，這名男性槍手朝著CDC大樓開了180多槍，導致有150扇窗戶出現彈孔，玻璃碎片噴入許多辦公室。

    根據《美聯社》報導，CDC員工透露，槍擊案發生之後，更換窗戶、清理地板及損壞部分，可能需要數週，甚至是達到數個月之久。事件發生後，美國衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）11日前往CDC視察，並由副部長歐尼爾（Jim O’Neill）、CDC主任莫納雷斯（Susan Monarez）陪同。小羅勃甘迺迪也前往迪卡爾布郡（DeKalb County）警局訪問，並拜訪殉職員警羅斯（David Rose）的遺孀。

    CDC員工透露，CDC在周末針對此事件召開高層會議，使得CDC建築結構在槍擊案的實際損失明朗化，莫納雷斯辦公室所在的第21號大樓被開最多槍，但CDC官員並未提及莫納雷斯辦公室是否遭受攻擊。部分CDC工會人員表示，他們呼籲CDC應增加全副武裝的警衛、安裝防彈玻璃、建立更好的警報系統，並為殘障員工和其他弱勢員工制訂更加合適的疏散計劃。有退休官員擔心，這起攻擊事件可能會對於年輕科學家為政府效力的意願產生很大的影響。

    據悉，槍手是30歲的男子懷特（Patrick Joseph White），當時他闖進CDC大樓對面的埃莫里大學（Emory University）校區藥局2樓，朝CDC大樓連開多槍。後續警方到場後與懷特交火，懷特被發現時已死於槍傷，警方並沒有對外公開懷特死因，是警方開火擊斃還是懷特自戕所為，目前仍不得而知。

    警方懷疑，懷特可能將自身疾病或是家屬疾病歸因於Covid-19疫苗，因此決定犯案，朝CDC大樓開槍。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播