為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    兒童餐寶可夢卡牌引發黃牛棄餐亂象 日本麥當勞道歉了！

    日本麥當勞兒童餐寶可夢卡牌活動，卻引發黃牛大量採購。（圖擷自@masumi_sunyata「X」帳號）

    日本麥當勞兒童餐寶可夢卡牌活動，卻引發黃牛大量採購。（圖擷自@masumi_sunyata「X」帳號）

    2025/08/12 10:02

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本麥當勞近日推出兒童餐附贈寶可夢卡牌的活動，孰料卻引發黃牛大量採購只拿走卡牌、將餐點隨意棄置的亂象，業者於11日發出道歉聲明，並承諾會做出改善方案。

    《產經新聞》報導，日本麥當勞表示，最近的兒童餐寶可夢卡牌活動，有部分顧客為了轉售卡牌大量購買套餐，使得店內及附近區域陷入混亂，並且有餐點遭到丟棄，麥當勞對一般消費者、員工、居民、房東深感抱歉。

    日本麥當勞強調，公司絕不容忍以轉售為目的、丟棄食物的行為．因為這已違背讓兒童、一家人快樂用餐的理念，公司方面將迅速採取2項措施，防止類似狀況再次出現。

    日本麥當勞指出，他們會做出嚴格的購買數量限制，若有顧客試圖超額購入、在櫃台重複排隊、威脅店員，都會遭到拒賣並取消麥當勞會員資格。另外，日本麥當勞還會向二手平台業者溝通，希望能遏止黃牛惡意囤貨、轉賣的行為。

    黃牛拿走卡牌後將餐點隨意遺棄。（圖擷自@coco_ruuchan「X」帳號）

    黃牛拿走卡牌後將餐點隨意遺棄。（圖擷自@coco_ruuchan「X」帳號）

    被任意丟棄的麥當勞餐點。（圖擷自@sunaman_japan「X」帳號）

    被任意丟棄的麥當勞餐點。（圖擷自@sunaman_japan「X」帳號）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播