兒童餐寶可夢卡牌引發黃牛棄餐亂象 日本麥當勞道歉了！

日本麥當勞兒童餐寶可夢卡牌活動，卻引發黃牛大量採購。（圖擷自@masumi_sunyata「X」帳號）

2025/08/12 10:02

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本麥當勞近日推出兒童餐附贈寶可夢卡牌的活動，孰料卻引發黃牛大量採購只拿走卡牌、將餐點隨意棄置的亂象，業者於11日發出道歉聲明，並承諾會做出改善方案。

據《產經新聞》報導，日本麥當勞表示，最近的兒童餐寶可夢卡牌活動，有部分顧客為了轉售卡牌大量購買套餐，使得店內及附近區域陷入混亂，並且有餐點遭到丟棄，麥當勞對一般消費者、員工、居民、房東深感抱歉。

日本麥當勞強調，公司絕不容忍以轉售為目的、丟棄食物的行為．因為這已違背讓兒童、一家人快樂用餐的理念，公司方面將迅速採取2項措施，防止類似狀況再次出現。

日本麥當勞指出，他們會做出嚴格的購買數量限制，若有顧客試圖超額購入、在櫃台重複排隊、威脅店員，都會遭到拒賣並取消麥當勞會員資格。另外，日本麥當勞還會向二手平台業者溝通，希望能遏止黃牛惡意囤貨、轉賣的行為。

黃牛拿走卡牌後將餐點隨意遺棄。（圖擷自@coco_ruuchan「X」帳號）

被任意丟棄的麥當勞餐點。（圖擷自@sunaman_japan「X」帳號）

