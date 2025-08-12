白宮「軍管」華府？指揮鏈大亂 FBI被迫上街巡邏

華府市長鮑賽（講台發言者）11日召開記者會，回應川普總統史無前例接管特區警力的決定。鮑賽堅稱市府組織架構不變，但坦言聯邦的舉動已引發指揮權歸屬的嚴重混亂。（美聯社）

2025/08/12 09:17

〔編譯陳成良／綜合報導〕在美國總統川普下令接管華府警力後，首都11日陷入一片混亂。聯邦與地方執法單位倉促應對，試圖釐清各自的角色與策略。然而，由於事前缺乏溝通，這場史無前例的接管行動，已引發了關於指揮權誰屬的嚴重困惑。

根據美國有線電視新聞網 （CNN） 報導，華府市長鮑賽 （Muriel Bowser） 與警察局長史密斯 （Pamela Smith） 都是在觀看川普的記者會直播時，才得知警隊已被聯邦化。鮑賽在隨後的記者會上堅稱：「我們的組織架構沒有任何改變。」但司法部則強調，總統命令已授權司法部長，可要求市長提供其認為「必要且適當的」警力服務。

指揮權誰屬？聯邦與地方爆憲政僵局

這場權力僵局，連專家都感到困惑。東卡羅萊納大學 （East Carolina University） 刑事司法系主任邦納博士 （Dr. Heidi Bonner） 指出，這是美國總統首次動用《地方自治法》此項權力。她質疑：「警隊被聯邦化後，警察局長還是部門主管嗎？」

混亂不僅止於指揮鏈。川普政府已派遣多達130名聯邦調查局 （FBI） 探員與華府警察一同巡邏，引發執法界憂慮。兩名聯邦執法消息人士向CNN透露，FBI探員通常未接受社區警務訓練，且其致命武力使用政策與地方警察不同，這可能在街頭引發執法衝突。

FBI內部也對此怨聲載道。多名消息人士擔憂，將探員從日常調查中抽調去巡邏，將危及應對恐怖主義、外國反情報、網路入侵與芬太尼毒品等更嚴重犯罪的能力。一名消息人士直言：「這不難懂：如果我們在做（警察巡邏），我們就無法應對那些其他的威脅。」

邦納博士總結，這類為期30天的快速行動，因未能觸及犯罪的根本原因，不太可能對犯罪率產生長期影響。當接管結束後，其真實成效為何，仍有待觀察。

