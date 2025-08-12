印度政府要求八週抓百萬隻流浪狗 動保團體：時間不夠

印度最高法院11日下令德里政府將轄區內約100萬隻流浪狗移至動物收容所。（路透檔案照）

2025/08/12 10:03

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度最高法院於11日下令德里政府將轄區內約100萬隻流浪狗移至動物收容所，並要求他們須在8週內完成這項任務，但此舉引起動保團體的擔憂，表示法院給定的時間明顯不夠。

據《BBC》報導，印度德里以及其他城市的流浪狗傷人事件不斷增加，且被這些狗咬到的人，極有可能會因引發狂犬病而死亡，據統計，印度因狂犬病死亡的人數佔全球總數的36%，造成此結果的原因是印度流浪狗的數量約有數百萬隻，其中光是在德里就有約100萬隻流浪狗。

為解決此問題，印度最高法院於11日率先對德里政府及附近郊區下令，須在8週內將所有流浪狗轉移到動物收容所，法院表示人民不該成為狂犬病的犧牲者，透過這項行動，可以讓大家在戶外可以自由活動，再也不用擔心被流浪狗咬傷。而關於先前法規指出絕育後的流浪狗可放生回原處，法院則指出現在不得於公共場所釋放。

即使法院命令德里政府建立多個可容納5000隻狗的收容所，並要求內部應包含絕育以及疫苗接種等相關設施，但此舉還是引起動保團體的擔憂。動物保護組織「PAWS」創始人巴納奇（Nilesh Bhanage）提到，法院給予的時間完全不夠，而目前印度大多數收容所的設施配置還不夠完善，應將資源集中在加強現有的法規實施，像是絕育的管理以及疫苗的供給，這才是有效的做法。

