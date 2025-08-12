為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    北韓舉行砲兵射擊競賽 韓聯社：回應乙支自由護盾

    隸屬北韓人民軍大聯合部隊的戰術砲兵部隊11日舉行了射擊訓練競賽。（法新社）

    隸屬北韓人民軍大聯合部隊的戰術砲兵部隊11日舉行了射擊訓練競賽。（法新社）

    2025/08/12 10:24

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕北韓官媒證實，依照北韓人民軍參謀總部「完善全軍戰爭執行能力和臨戰狀態」的訓練計劃，隸屬北韓人民軍大聯合部隊的戰術砲兵部隊11日舉行了射擊訓練競賽。

    《北韓中央通信社》（KCNA，朝中社）12日介紹，射擊訓練競賽旨在嚴格檢查和判定戰術砲兵部隊對火力支援作戰行動步驟的熟練程度，將優秀部隊樹立為全軍模範並加以推廣。

    報導稱，參賽砲兵充分發揮百發百中的射擊本領，在限定時間內精準殲滅目標，並根據現代戰爭的模式和發展趨勢，不斷提升火砲武器系統的效能與運用水準，且在過程中，保持了強大戰鬥力和常態動員狀態。

    報導指，本次射擊訓練競賽是彰顯北韓軍隊以壓倒性戰鬥力徹底遏制境外「軍事匪徒」，並以堅定意志可靠捍衛國家神聖安全與主權的重要契機。

    北韓國務委員會委員長金正恩11日未現身競賽現場，勞動黨中央軍事委員會副委員長、黨中央委員會書記朴正天前往視察，人民軍參謀總長李永吉陪同出席。

    《韓聯社》分析，北韓演訓似乎是針對將於本月18日啟動的南韓、美國例行聯合軍演「乙支自由護盾」（UFS）的應對行動。

    北韓國防部長努光鐵10日發表談話嚴厲譴責「乙支自由護盾」軍演，稱是對北韓的軍事挑釁，並揚言將針對越線「挑釁行為」行使自衛權。

    隸屬北韓人民軍大聯合部隊的戰術砲兵部隊11日舉行了射擊訓練競賽。（法新社）

    隸屬北韓人民軍大聯合部隊的戰術砲兵部隊11日舉行了射擊訓練競賽。（法新社）

