川普接管華府治安 希拉蕊批「精神錯亂」白宮反嗆「大騙子」

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普11日宣布將動用聯邦權力，派遣國民警衛隊並接管華府警力以打擊犯罪，此舉立即引爆與民主黨高層的激烈衝突。前國務卿希拉蕊 （Hillary Clinton） 痛批川普的舉動「精神錯亂」（unhinged），白宮則猛烈回嗆她是「超級大騙子」（massive liar）。

根據福斯新聞 （Fox News） 報導，希拉蕊在社群平台X上發文，引用一份司法部今年1月的數據稱「華府暴力犯罪率正處於30年低點」，並指責川普的說詞毫無根據。眾議院民主黨領袖傑福瑞斯 （Hakeem Jeffries） 也呼應此論點，並對川普嗆聲：「快滾吧」（Get lost）。

然而，民主黨的說法立即遭到白宮與保守派人士的圍剿。白宮副新聞秘書傑克森 （Abigail Jackson） 反擊希拉蕊：「妳不只是個超級大輸家，還是個超級大騙子。」並附上一篇關於華府警察指揮官因涉嫌竄改犯罪數據而被停職的報導。

川普在記者會上，拿出圖表稱華府的犯罪趨勢比全球許多城市更嚴重。他表示：「今日華府的謀殺率比哥倫比亞的波哥大、墨西哥市還高，甚至比巴格達高出1倍。」他並強調，過去5年，劫車案件增加了2倍以上，2023年的謀殺率更創下25年新高。

事實上，雙方的數據爭議極為複雜。非營利研究機構「Just Facts」指出，聯邦調查局 （FBI） 曾警告，因紀錄程序改變，不應直接比較不同年份的犯罪數據，這使得希拉蕊的「30年新低」說法有誤導之嫌。然而，根據華府大都會警察局的數據，今年的暴力犯罪確實比去年同期下降了26%。

川普最終宣布，他將正式援引「哥倫比亞特區自治法」（District of Columbia Home Rule Act） 第740條，將華府大都會警察局置於聯邦直接控制之下。他宣告：「今天是華府的解放日，我們將奪回我們的首都。」

