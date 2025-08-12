提及烏俄「交換土地」 川普：會努力幫烏克蘭拿回領土

川普11日在白宮記者會中再提烏俄「土地交換」，並強調他15日與普廷會面時，會努力為烏克蘭拿回一些領土。（美聯社）

2025/08/12 08:09

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普15日將針對烏俄戰爭停火，與俄羅斯總統普廷在阿拉斯加舉行「雙普會」，川普11日在白宮記者會中再次提及，烏克蘭與俄羅斯將會進行一些「土地交換」，並強調他15日與普廷會面時，會努力為烏克蘭拿回一些領土。

綜合外媒報導，川普聲稱，在和普廷會面兩分鐘內，他就能判斷會談是否有可能取得進展，屆時將會是一場「試探性會晤」，他會跟普廷說「你必須結束這場戰爭」。英國《BBC》報導指出，川普的說法顯示他可能將這次會面僅僅視為是一次「初步接觸」而已。

請繼續往下閱讀...

川普過去曾談及土地交換，但俄羅斯與烏克蘭都不願在和平協議中割讓領土。川普11日在記者會中提到「會有一些領土交換的狀況發生。」，土地交換將「對烏克蘭有利」，與此同時，可能達成的和平協議也會包含「對基輔和莫斯科雙方都不利的部分」川普強調：「所以說有好也有壞，情況非常複雜，因為雙方邊界線非常不平整，將會有一些交換，也會有一些領土變動。」

川普表示，透過與俄羅斯以及所有人的對話，這對烏克蘭是有好處的，俄羅斯佔領了烏克蘭的大片領土，佔據了一些黃金地段，「我們會努力替烏克蘭奪回其中一部分領土」。

川普提到，如果普廷在會談中提出「公平的協議」，他會先出於尊重，與烏克蘭總統澤倫斯基通話告知，並向歐洲領導人通報最新狀況。川普說：「我會先打給他（澤倫斯基），可能會說『祝你好運，繼續戰鬥』，或者我也可能會說『我們能達成協議』。」

川普被問到澤倫斯基是否受邀參加週五的「雙普會」時，川普表示澤倫斯基並不在其中，強調澤倫斯基在戰爭期間參加過許多會談，但成效有限。川普補充：「我會說他可以去，但他已經參加過很多會議。你知道，他已經在那三年半了，什麼事都沒發生。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法