美國賓州鋼鐵廠爆炸 釀1死10傷1失蹤

美國賓州一處鋼鐵廠11日發生爆炸意外，造成1死10傷，1人目前仍失蹤。（美聯社）

2025/08/12 07:25

陳皇寺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國賓夕法尼亞州匹茲堡市南方的一處鋼鐵廠在11日發生爆炸意外，造成1死10傷，1人目前仍失蹤。

綜合外電報導，美國鋼鐵公司（U.S. Steel）旗下的「克萊頓煉焦廠」（Clairton Coke Works）在美東時間11日上午11點左右發生爆炸，消防人員獲報後趕往現場撲滅火勢。煉焦廠爆炸之後又發生了幾場較小的爆炸，附近社區都能感覺到爆炸當下的震動，官員也警告週邊居民遠離事故現場。

警方表示，這起事件共造成1人死亡、10人受傷，另外仍有一名員工下落不明，救難人員持續搜索中。美國鋼鐵公司的製造部門主管巴基索（Scott Buckiso）在記者會中並未透露有關損毀或傷亡的細節，僅強調他們仍在調查事故原因。巴基索說，美國鋼鐵公司的員工「做得非常好」，即時進入現場救援工人、關閉氣體並確保現場穩定。

「克萊頓煉焦廠」是一座位於匹茲堡以南、蒙納加希拉河（onongahela River）沿岸的龐大工業設施，被認為是北美最大的煉焦作業廠，生產鑄鐵時所需的焦炭，該廠也是美國鋼鐵公司在賓州的四大主要工廠之一。

