    首頁　>　國際

    輝達售中國H20晶片　川普證實15%營收將上繳美國

    2025/08/12 04:39

    〔中央社〕美國總統川普今天證實相關媒體報導，半導體巨擘輝達公司（NVIDIA）將把對中國銷售的特定人工智慧（AI）晶片營收15%繳交給美國政府。

    法新社報導，川普在白宮向媒體聲稱，輝達的H20晶片是「一款舊晶片」；儘管這款晶片先前曾被美國列為出口管制目標。

    川普指出，為了解除限制，他同意輝達上繳15%的銷售營收，「如果我要這麼做，我希望你們付給我國一些錢，因為我給了你們豁免，我只針對H20解除限制」。

    總部位於加州的輝達生產部分全球最先進的半導體，但因為華府擔憂中國可能利用這些晶片提升軍事能力，輝達無法將最尖端的晶片出貨到中國。

    輝達為了出貨中國，專門開發降規版AI晶片H2O。但這項計畫在川普政府4月收緊出口許可規定而一度陷入停滯，美國則已於7月解除這項禁止輝達對中國銷售H20晶片的禁令。

    「金融時報」（Financial Times）、「紐約時報」（New York Times）等媒體報導，輝達執行長黃仁勳上週在白宮會見川普，並同意將部分營收上繳美國聯邦政府。

    彭博（Bloomberg News）報導，一位匿名知情人士透露，美國超微公司（AMD）也將上繳對中國銷售MI308晶片的15%銷售營收。

    輝達發言人向法新社表示：「儘管我們已有好幾個月沒向中國出貨H20晶片，但我們希望出口管制規定能允許美國在中國乃至全球參與競爭。」

    這位發言人還說：「美國不能重蹈5G覆轍，失去電信領域的領導地位。如果我們奮起直追，美國的AI技術堆疊可以成為全球標準。」

    路透社報導，川普還提到，他不會跟輝達公司達成協議，讓下一代先進繪圖處理器（GPU）得以在中國銷售，但也未完全排除這種可能性。

    川普告訴記者：「黃仁勳還有新款晶片Blackwell。我不會就此達成協議，但也還是有可能的。」

    至於是否延長8月12日到期的美中關稅寬限期，川普今天對這問題避而不答，僅說「我們拭目以待」，並對中國在跟美方談判所展現的合作予以肯定。

    川普於記者會表示：「我們一直與中國相處得很好。你們可能已經聽說了，他們向美國支付龐大的關稅…我跟中國國家主席習近平的關係非常好。」1140812

