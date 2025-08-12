烏歐領袖擬8/13通話川普　對美俄峰會展開最後遊說

2025/08/12 03:03

〔中央社〕美國總統川普與俄羅斯總統蒲亭預定15日舉行俄烏停火相關的峰會，惟此次會談排除烏克蘭與歐洲聲音，引發多國關切。烏克蘭媒體報導，川普將於13日與烏克蘭總統澤倫斯基及歐洲領袖舉行通話，研判為會前最後協商窗口。

「烏克蘭真理報」報導，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）的副總發言人波德斯達（Arianna Podesta） 透露，川普與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將於13日通話，由德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）主持會議，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）及多國歐洲領袖亦將與會，討論俄烏戰爭局勢。

請繼續往下閱讀...

該通話估計被視為烏方與歐洲代表，針對川普與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）高峰會召開前的最後遊說與協調行動。

澤倫斯基近來持續展開外交奔走，已連續第4天與多國領袖通話，包括加拿大、立陶宛，亦與立場較為親俄的印度總理莫迪（Narendra Modi）及沙烏地阿拉伯實質領導人王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）進行交流。

澤倫斯基在晚間演說表示，與莫迪商討可遊說俄羅斯立場的方案。他指莫迪多次表示，當今並非戰爭的時代。澤倫斯基稍早在社群媒體指出，雙方討論對俄能源制裁問題，並計劃於9月聯合國大會期間會面，籌備國是訪問。

川普與蒲亭的峰會預定於15日在美國阿拉斯加舉行，外界預期雙方將討論俄烏戰爭停火條件。根據早前媒體披露的草案內容，蒲亭提出烏軍完全撤出烏東頓巴斯（Donbas）地區，作為停火前提。

作為交換，俄軍將從哈爾科夫州（Kharkiv）與蘇米州（Sumy）部分地區撤軍，但保留部分佔領區。

此外，知情人士指出，蒲亭亦針對南部戰線提出停火條件，包括以現有戰線作為分界，俄軍將維持對札波羅熱（Zaporizhzhia）與赫松（Kherson）兩州大部分區域的控制，但札波羅熱市與赫松市本身可由烏方保有。（編輯：陳昱婷）1140812

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法