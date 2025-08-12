擔憂雙普會「出賣」！ 歐洲領袖13日先與川普開視訊會議

德國總理梅爾茨（中）與美國總統川普（左）通話時，呼籲讓烏克蘭總統澤倫斯基（右）參與15日在阿拉斯加舉行的美俄峰會。（法新社）

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普15日將與俄羅斯總統普廷在阿拉斯加會晤，歐洲各國領袖擔心2人在會中達成損害烏克蘭，並威脅歐洲大陸安全的協議，因此計畫在美俄峰會之前，再與川普舉行一次會晤。

華爾街日報11日報導，歐洲官員指出，會議的目的是重申歐洲的「紅線」（red lines），以避免歐洲與烏克蘭被迫接受不利的停火協議，並敦促川普在普廷並非誠意談判的情況下，對其施加更多壓力。

歐洲的紅線包括強調停火必須是任何協議的第一步；任何領土交換必須是對等的，且以當前的交戰前線為基礎；以及烏克蘭的長期安全保障不可或缺。

歐洲領袖還計畫最後努力遊說川普，允許烏克蘭總統澤倫斯基以及其他歐洲國家元首參與美俄會談。美國副總統范斯（JD Vance）10日向「福斯新聞」表示，首次與普廷的會議不會包括澤倫斯基，但美方計畫在隨後的「雙普會」中加入這位烏克蘭總統。

川普11日表示，他與普廷的會晤旨在「摸清」（feel out）和平協議是否可行。如果他判斷無法達成協議，將立即中止談判，而且這種判斷「幾分鐘內」即可做出。

川普說：「我現在要去看看談判的條件。我可能會轉身說：『祝你好運』，然後一切就此結束；我也可能會說，此事無法解決。」

川普表示，他將在與普廷會談後致電澤倫斯基，再與其他歐洲領袖通話。「我可能會說：『祝你好運，繼續戰鬥』，我也可能會說，我們可以達成協議。」

川普還說，只有普廷與澤倫斯基本人，才能達成1項和平安排，其中可能包括2國之間的領土交換。

官員透露，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）10日透過電話，向川普發出會議邀請。據稱川普表示願意參加視訊會議。白宮則未回應置評請求。

德國政府11日宣布此次會議，並向參與者發出邀請。會議將於柏林時間13日下午3點舉行。歐洲方面的參與者包括德國、法國、英國、義大利、波蘭、芬蘭等國領袖，以及北大西洋公約組織（NATO）和歐盟執委會，還有澤倫斯基。美國方面則有川普與范斯列名。

這項努力反映出基輔與歐洲各國對川普可能與普廷達成的協議深感憂心。普廷已要求烏克蘭割讓領土以換取停火。

歐洲官員希望確保川普本人對歐洲立場有清晰認識，因此梅爾茨才發出邀請。梅爾茨還敦促川普邀請澤倫斯基，前往阿拉斯加參加會議，但遭川普拒絕，表示過早邀請澤倫斯基，可能會破壞整個進程。

梅爾茨在與川普通話前，接受德國第一電視台（ARD）訪問時表示，「我們不能接受這種情況，領土問題竟然可以由俄羅斯與美國繞過歐洲人和烏克蘭人私下討論，更不用說決定。」

