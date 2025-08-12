川普宣布接管華府 特區自治法740條爭議大

美國總統川普11日召開記者會，宣布華盛頓哥倫比亞特區進入公共安全緊急狀態。由左至右分別為內政部長柏根、國防部長赫格塞斯、川普、司法部長邦迪。（彭博）

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普下令接管華盛頓哥倫比亞特區公共安全的行動，是他在大力遏制非法移民越境後，國內執法議程的下一步。但此行動涉及至少500名聯邦執法人員及國民兵部隊，也引發關於聯邦政府如何與州及地方政府互動的法律問題。

紐約時報報導，川普表示，他正援引「哥倫比亞特區自治法」（District of Columbia Home Rule Act）第740條，部署800名國民兵部隊，並暫時接管華府警察部門，為期30天，以整頓治安、打擊犯罪。

1名知情人士告訴美聯社，派駐華府的聯邦人員中，將包括超過100名聯邦調查局（FBI）人員、約40名美國菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）探員，還有緝毒局（DEA）、移民暨海關執法局（ICE）以及司法部法警局（U.S. Marshals Service）官員。

華盛頓特區於1790年成立，特區土地來自鄰近的維吉尼亞州和馬里蘭州。國會控制特區預算，但1973年的自治法規定，由選民選舉市長和市議會。川普若要接管這座城市，國會可能必須通過一項廢除自治法的法律，川普也必須簽署這項法案。川普聲稱，律師團隊正在研究此事，但可能面臨龐大阻力。

自治法第740條授權總統在「特殊緊急狀態」下，透過聯邦化手段控制特區警察，即將特區警察部隊納入聯邦指揮。不過，總統必須向國會說明聯邦接管的理由，以保障程序正義。

批評者指出，第740條象徵聯邦政府對地方自治的過度干預，可能削弱特區民選官員的正當性。華盛頓特區無投票權的國會代表諾頓（Eleanor Holmes Norton）曾主張立法廢除第740條，以強化地方治理自主權，但未通過。

諾頓日前在社群平台X上表示，總統無權片面宣布接管華盛頓特區，必須由國會立法才能如此，而她不會讓這種事情發生。

此外，「特殊緊急狀態」缺乏明確標準，容易成為總統擴權的藉口，導致過度動用聯邦力量干預日常地方事務。而且，儘管理論上總統必須告知國會接管特區的理由，但若國會多數無作為、延遲審查，監督機制可能形同虛設，降低法條約束力。

