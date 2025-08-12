川普宣布華府進入公安緊急狀態 部署國民兵、司法部接管警局

美國總統川普（左）與美國司法部長邦迪、聯邦調查局局長巴特爾和哥倫比亞特區檢察官皮羅（從左到右）11日宣布，華盛頓哥倫比亞特區進入公共安全緊急狀態，他將部署國民兵部隊，司法部將接管警察局，整頓治安，終結犯罪、謀殺和死亡。（法新社）

2025/08/12 00:04

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普11日宣布，華盛頓哥倫比亞特區進入公共安全緊急狀態，他將部署國民兵部隊，司法部將接管警察局，整頓治安，終結犯罪、謀殺和死亡，要求街友「遠離」華府，同時準備將暴力罪犯送入監獄。

川普指稱，華府在安全方面的表現不如伊拉克、巴西和哥倫比亞等國的首都，政府已開始清除「遍布我們美麗公園的」街友營地。此外，「我們也要清除貧民窟」，而華府只是第一步。美國司法部長邦迪（Pam Bondi）將接管華府警察局的指揮權。

川普10日在自家社群平台「真實社群」發文，張貼華府街友聚集及環境髒亂的照片，預告11日將召開「華府犯罪記者會」，強調「無家可歸者必須立即搬離華府，我們會提供住所，但離首都很遠」，矢言要讓華府在任何時候都比以往都更安全、美麗。

川普日前已下令聯邦執法部門進入華府加強治安，並警告「罪犯不必搬出去，我們會把你關進所屬的監獄」，

致力於減少華府街友現象的組織「社區夥伴關係」（Community Partnership）表示，在約70萬人口的華府，每晚有3782名街友無家可歸，但大多數人居住在緊急避難所或過渡性住房中，而非流落街頭。白宮則拒絕解釋川普將動用什麼法律權力驅逐華府街友，因為總統只控制華府的聯邦土地和建築。

其他州通常由州長決定何時動用國民兵，但總統可直接對華府的國民兵下達命令。2021年1月，川普支持者襲擊美國國會大廈之際，聯邦政府就曾派出國民兵應對。

川普還批評華府民主黨籍市長鮑賽（Muriel Bowser），指當地犯罪率愈來愈高，環境愈來愈髒，城市愈來愈沒有吸引力。對此，鮑賽反駁道，華府2023年的犯罪率確實大幅上升，但過去2年已降低至30年來最低水準。至於白宮副幕僚長米勒形容華府比伊拉克巴格達更暴力，鮑賽則斥其比喻失當。

