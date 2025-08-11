川普派兵洛杉磯遭加州控告違法 法院展開劃時代審理

美國總統川普6月出動國民兵在加州洛杉磯街頭鎮暴，遭到州政府提告，法院今天展開具劃時代意義的審理，圖為當時洛杉磯民眾在國民兵部隊前抗議的畫面。（法新社）

〔中央社〕美國總統川普6月出動國民兵在加州洛杉磯街頭鎮暴，而遭到州政府提告，法院今天展開具劃時代意義的審理。這起訴訟凸顯川普打破美國總統長期常規，將軍隊部署到美國街頭。

路透社報導，當時因為川普（Donald Trump）政府在洛杉磯執行大規模掃蕩非法移民行動，而引發市區連日出現示威動亂。川普於是不顧加州州長紐松（Gavin Newsom）反對，下令700名美軍陸戰隊員及4000名國民兵（National Guard）在洛杉磯執法。

其後加州政府以國民兵偕同美國移民暨海關執法局（ICE）幹員進行搜查及協助逮捕行動為由，控告川普政府違反1878年民兵團法（Posse Comitatus Act）等禁止美國軍隊參與國內執法的聯邦法律，涉嫌侵犯加州主權。

川普政府則否認當時出動的國民兵是用於國內執法，並打算在訴訟中論證這些部隊是為了保護聯邦財產及美國移民暨海關執法局幹員。

美國1上訴法庭已允許川普政府在訴訟期間繼續享有加州國民兵的控制權。加州則希望判決將其國民兵控制權回歸州政府，並宣告川普的行動違法。

美國加州北區聯邦地區法院法官布雷爾（Charles Breyer）今天展開為期3天的無陪審團審理。加州政府和紐松已請求布雷爾禁止軍隊直接參與國內執法行動。根據加州最近遞交給法院的文件，目前仍有2000名國民兵在當地執行搜捕移民及限制公民運動。

若最後判決川普政府敗訴，可能使得這些國民兵活動及川普未來想在美國其他城市部署軍隊的計畫受限。川普6日才說，他可能派國民兵到他形容為「非常不安全」的華盛頓特區巡邏。

