為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    巴基斯坦北部暴洪後土石流 志工搶修排水道7死

    巴基斯坦今天爆發大規模土石流，導致修復排水道的7名志工喪生，另有3人受傷。（圖擷自x.com）

    巴基斯坦今天爆發大規模土石流，導致修復排水道的7名志工喪生，另有3人受傷。（圖擷自x.com）

    2025/08/11 21:13

    〔中央社〕巴基斯坦官員說，今天早晨一場大規模土石流，導致修復巴基斯坦北部一條被暴洪破壞排水道的7名志工喪生，另有3人受傷。

    美聯社報導，地區政府發言人法拉克（Faizullah Faraq）說，土石流於黎明時分襲擊吉爾吉特─巴爾蒂斯坦（Gilgit-Baltistan）的丹約爾鎮（Danyor）後，救援人員已尋獲罹難者遺體，並將傷者送醫救治。

    這起事件發生前一天，冰湖潰決引發的暴洪損壞了穿越丹約爾鎮的重要喀喇崑崙公路（Karakoram Highway），導致巴基斯坦和中國之間的交通與貿易中斷。法拉克今天說，工程師與工人配合重型機具在現場展開修復作業。

    與此同時，當地警察局長阿里（Hassan Ali）說，受損的山區公路附近也發生數起土石流，導致丹約爾鎮及周邊地區民宅受創，救援人員已將受洪水影響的居民撤離到安全地區。他還說，正在向流離失所者提供必需食物。

    阿里說，昨天的冰湖潰決事件規模龐大，導致亨札河（Hunza River）水位暴漲，引發暴洪損害農作物。他表示，當局仍在評估損失。

    當地行政首長可汗（Gulbar Khan）今天發表聲明，形容罹難的7名志工是「為社區犧牲的英雄」。

    根據當地官方網站的說法，吉爾吉特─巴爾蒂斯坦以壯麗冰河聞名，冰河提供全國75%的儲水供應。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播