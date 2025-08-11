閃光燈嚇壞野象！印度男不聽勸靠太近 慘遭衝撞壓地

男子違規下車拍象，突遭野象衝撞壓地，場面驚險。所幸最後平安脫困。（圖擷取自Instagram@thales_yoga）

〔即時新聞／綜合報導〕印度喀拉拉邦（Kerala）一名旅客近日在卡納塔卡邦（Karnataka）班迪普爾虎保護區（Bandipur Tiger Reserve）拍攝野象時，因距離過近又使用閃光燈拍照，意外引發攻擊。大象當時正享用從貨車掉落的紅蘿蔔，突如其來的光線令牠受驚，猛然衝向男子，場面一度失控。

根據《NDTV》報導，從曝光的影片中可見，野象緩慢穿越馬路時，車輛和行人都在一旁等候讓路。一輛白色轎車剛停下，男子便在路邊舉起相機對著象頭拍攝，下一秒大象加速衝來，他慌忙向前跑卻不慎跌倒，當場被象鼻壓制在地，險些被踩。

現場民眾見狀高聲呼喊試圖嚇退大象，最終牠自行退開，男子幸運生還。目擊者透露，閃光燈可能是引爆衝撞的關鍵原因，而保護區內其實有明確告示，嚴禁遊客離開車輛活動，以防類似危機發生。

報導指出，印度森林事務署（IFS）今年初也曾公開譴責遊客挑釁野生動物的行為，強調這類舉動不僅危害個人安全，也會讓動物在數日內對人類保持敵意，籲民眾切勿為了拍攝或娛樂刻意驚擾牠們。

