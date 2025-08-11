為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    日本最低時薪將調升！熊本縣漲幅超越大都市 突破1000日圓門檻

    日本將調漲最低時薪。（彭博）

    日本將調漲最低時薪。（彭博）

    2025/08/11 22:17

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本厚生勞動省的諮詢機構近日提出建議，把包含熊本縣在內的13個地區，最低時薪上調64日圓（約新台幣13元），若此決議實施，熊本縣的時薪將首度突破1000日圓（約新台幣203元），達到1016日圓（約新台幣206元）。

    日媒《TBS NEWS》報導，這次建議的最低時薪調幅為歷年最大，目的在於縮小地區間的薪資差距，這也是首次有地方地區的調幅，超過一級大都市。建議把最低時薪上調64日圓的都道府縣，包括青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿兒島及沖繩等，共13個地區。

    據報導，目前熊本縣的最低時薪為952日圓（約新台幣193元），若按照建議金額上調64日圓，將來到1016日圓，首度突破千元門檻。受惠於此，日本所有都道府縣的最低時薪，都會突破1000日圓大關。其中，東京和神奈川為最高，分別達到1226日圓（約新台幣249元）跟1225日圓（約新台幣248元）；而秋田則最低，為1015日圓（約新台幣205元）。

    雖然當地有許多兼職工作的時薪，早就超過了最低時薪，但實際上民眾對現行的薪資，仍感到壓力。不過，也有熊本的小商家認為，除了人事成本外，商品的進貨價格也不斷上漲，讓整體的營運壓力倍增。

    熊本地方最低薪資審議會將於明（12）日召開專家會議，預計勞、資雙方會出現激烈的拉鋸戰。目前雙方的立場依舊分歧，勞方主張，物價上漲已影響生活，薪資必須隨之調整；資方則反映，成本無法順利轉嫁於商品價格，企業經營困難。

