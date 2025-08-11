疑中國研究員網售「北極點海水」開價4萬 網轟造假秒遭下架

中國賣家疑賣盜版「北極點海水」竟還開出天價，引起網路熱議。（擷取自微博）

〔即時新聞／綜合報導〕中國網購平台近日瘋傳，有賣家以5000元人民幣（約新台幣2萬0831元）販售中國海洋大學，錄取通知書禮盒裡的「南極海水」吊墜，引發網路熱議。隨著這起風潮，竟有自稱「南極科考隊」成員的賣家，開賣「北極點海水樣品」，價格一度高達9999元人民幣（約新台幣4萬1661元）。

綜合中媒報導，該名人士在網路平台上高調販售「北極點海水樣品」，稱取自中國第13次北極科學考察、北極點海底4222公尺深處，更標榜「中國團隊首次抵達北極點」的紀念意義，在網上開價9999元人民幣。他還強調，該團隊僅98人，每人分得一瓶，他手上的就是其中之一。從照片中可見，瓶身印有北冰洋考察隊標誌、「雪龍2」號破冰船、北極點90°N等資訊，起初號稱「全國僅150瓶」，之後又改成「只剩100瓶」。

不過報導指出，依據「中國極地考察樣品管理辦法」規定，極地研究所採集的樣品屬國家所有，由中國極地研究中心保管，個人無權出售此類樣品。外界質疑所謂「98人一人一瓶」的說法根本是騙人，連賣家背景也疑點重重，疑是想利用「北極點海水」當賣點，以高價販售偽造品。

該賣家在社交平台自稱是南極考察隊員、中國科學院潛航員，並曾參與兩次南極考察、一次北極考察及多次載人深潛。知情人士透露，他疑似為中國科學院研究所的一名實習潛航員。對此，該研究所工作人員回應，有關情況正在調查中，而平台上這瓶爭議不斷的「北極點海水樣品」，購買資訊及連結都已悄然消失。

