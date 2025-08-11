為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

國際
    首頁　>　國際

    英國美食網上傳「羅馬傳統料理」食譜 義大利人怒了

    「cacio e pepe」是羅馬的傳統名菜。（路透）

    「cacio e pepe」是羅馬的傳統名菜。（路透）

    2025/08/11 21:42

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國美食網站《Good Food》近期發佈了一道關於「羅馬傳統料理」的食譜，卻未使用正宗原料，且將其描述為一道簡單速食，引發義大利人的憤怒及不滿。

    英媒《BBC》報導，這個食譜將「黑胡椒乳酪義大利麵（cacio e pepe）」形容為「適合快速午餐」的料理，且僅需4種簡單的食材就能製作，包含義大利麵、黑胡椒、帕瑪森起司與奶油。

    不過，義大利餐飲業協會Fiepet Confesercenti反擊，這道料理不是使用4種配料，而是加入黑胡椒、義大利綿羊起司（pecorino）與義大利麵等，3種食材所烹制。據報導，儘管義大利人在外國人對其料理的詮釋，抱持著開放、調侃的態度，但義大利人這回氣忿的核心在於「傳統被扭曲」。

    對此，《Good Food》在聲明中聲明，他們已與義大利餐飲業協會聯繫，並解釋該食譜的設計，是為了讓英國家庭能用本地易取得的食材製作，也邀請對方提供正宗的義大利版本食譜，「我們很樂意上傳並標註來源。」

    雖然義大利當地會有廚師在這道料理上，進行創新跟嘗試，只是這次主要的爭議在於，該網站誤導讀者，將經過改良的版本，錯誤地標示為正版的傳統料理。

