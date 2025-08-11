中國海警糗撞自家軍艦！ 官媒發聲遭菲軍事論壇酸：堪稱典範

中國一艘海警船11日夥同解放軍海軍軍艦夾擊菲律賓海岸警衛隊艦艇時失控相撞，海警船艦艏嚴重毀損。（圖翻攝自Philippines Defense Forces Forum臉書）

2025/08/11 21:22

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中菲兩國又於南海爭議海域發生衝突，中國一艘海警船今天（11日）夥同解放軍海軍軍艦夾擊菲律賓海岸警衛隊（PCG）艦艇時，竟然失控相撞，海警船嚴重受損無法航行，軍艦船身也有明顯傷痕，超糗過程全被菲方人員拍下PO網，引發國際嘲諷。事後中方發聲，但未正面回應自家2艦艇相撞的糗事，僅稱今日針對菲國艦艇的行動都是「正當合法」，結果被菲國知名軍事論壇狠酸了一番，掀起網友熱議。

PCG發言人塔里埃拉（Jay Tarriela）指出，今天上午有約莫35艘菲國漁船在黃岩島（Scarborough Shoal）淺灘作業，海岸防衛隊派出3艘巡邏艦執行護漁任務，過程中出現1艘中國海警船和1艘解放軍海軍軍艦逼近菲國巡邏艇並做出危險動作，其中蘇祿號（BRP Suluan）一度被夾擊，甚至被中國海警的水砲鎖定。

但菲國海巡人員靠著卓越駕駛技術閃過中國海警船舷號3104的水砲攻擊，3104艦繼續以高速追逐，不料中國海軍052D型飛彈驅逐艦桂林號（舷號164）不知為何突然擋在面前，導致海警船狠狠撞上軍艦。從PCG曝光的影片和照片可以看到，服役中國海警前為共軍056型護衛艦的3104艦，撞到桂林號後，船身一度因撞擊力道而傾斜，待相撞的2艘船艦分開，則能清楚看到3104艦的艦艏嚴重受損凹陷。不只3104艦，被撞的桂林號，左側船身也出現明顯傷痕和裂縫，但損傷較輕，相關照片在今晚被曝光。

此事曝光後引發國際熱議，並以嘲諷聲居多。中國海警和中共對外喉舌《環球時報》發聲稱，「8月11日，菲律賓組織多艘海警船、公務船，以給漁船運補為幌子，不顧中方一再勸阻和警告，執意侵闖中國黃岩島附近海域。中國海警依法對菲船採取跟監外逼、攔阻管制等必要措施予以驅離，現場操作專業規範、正當合法。黃岩島是中國固有領土，中國海警將依法在黃岩島海域開展維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。」但整段聲明沒有回應自家2船艦相撞的糗事。

《環球時報》在X平台轉發這段聲明，底下湧入大批網友貼上2船艦相撞的影片揶揄，「這次你們被比下去了」、「讓人看笑話囉」、「這撞的挺大力的呀」、「別再侵略別的國家了！這不是你們的海！滾出去！」、「有夠『專業』，可以告訴我是怎麼撞的嗎？」、「要說明一下損傷狀況嗎？別當作什麼事都沒發生呀」。

「菲律賓國防軍論壇」（Philippines Defense Forces Forum）也轉貼《環球時報》的推文截圖，狠酸：「我們讚揚中國人民解放軍海軍和中國海警無與倫比的專業精神，他們在『驅離』菲律賓船隻時配合的默契，堪稱典範，甚至還做出了罕見的相撞動作！」

桂林號左側船身也有明顯傷痕和裂縫。（圖翻攝自Philippines Defense Forces Forum臉書）

