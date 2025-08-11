環保少女怒了！童貝里號召「史上最大船隊」直搗加薩

「環保少女」童貝6月間參與「自由船隊」行動，在船上展示巴勒斯坦旗幟，試圖突破以色列對加薩封鎖，最後宣告失敗。（圖擷取自Reddit/r/GretaThunberg）

2025/08/11 18:46

〔編譯陳成良／綜合報導〕瑞典環保少女童貝里 （Greta Thunberg） 槓上以色列。她10日晚間宣布，將與一個巴勒斯坦維權團體合作，計畫發起一支滿載人道援助物資的新船隊，試圖突破以色列對加薩的「非法圍困」。這將是近期第三度有類似嘗試，前兩次均遭以色列攔截告終。

根據法新社 報導，童貝里在Instagram上寫道：「我們將於8月31日從西班牙出發，發起有史以來最大規模的嘗試，以數十艘船打破以色列對加薩的非法圍困。」 她並補充，9月4日將有更多船隻從突尼西亞及其他港口出發會合。

請繼續往下閱讀...

這項名為「全球堅韌船隊」（Global Sumud Flotilla） 的倡議，預計將動員來自44個國家的維權人士，並獲得多位名人響應，包括美國影星蘇珊莎蘭登 （Susan Sarandon）、瑞典演員史柯斯嘉 （Gustaf Skarsgård） 及愛爾蘭演員康寧漢 （Liam Cunningham）。

先前在6月與7月，已有兩次類似的援助船隊行動，但均遭以色列軍隊登船攔截，船上維權人士也被拘留後驅逐。

這場衝突的背景是已持續22個月的加薩戰爭。根據加薩衛生部門的數據，戰爭已造成至少6萬1430名巴勒斯坦人死亡，聯合國稱此數據可靠。而引發這場戰爭的2023年哈瑪斯攻擊，則根據法新社依官方數據的統計，造成1219人死亡。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法