    首頁　>　國際

    扯！警車內男子垂死 美警竟在警局內看TikTok回簡訊

    美國精神病患者史密斯因被留在悶熱警車後座上而死亡。（擷自俄勒岡州司法資源中心網站）

    2025/08/11 18:03

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國俄勒岡州警察馬丁（Benjamin Martin）近日遭指控，涉嫌將精神病患者史密斯（Nathan Bradford Smith）留在悶熱警車後座上使其死亡。在患者垂死時，他還在警察局觀看TikTok並回覆親密簡訊。

    根據紐約郵報（New York Post）報導，史密斯家人近日提起訴訟，指33歲的史密斯在2024年7月一次逮捕行動中因吸食冰毒加重度中暑而死亡，而警察馬丁玩忽職守。

    訴訟文件指出，2024年7月7月7日警方在1家汽車旅館外地上發現史密斯。報案人聲稱，史密斯倒在地上且四肢亂動。

    警察馬丁、崔斯坦（Tristan Smith）和奧康納（Wesley O’Connor）合力將史密斯拷住，並把他送入警車。馬丁開車到庫斯貝（Coos Bay）警察局後，獨自進入警察局。當時氣溫約20攝氏度，史密斯則被關在窗戶緊閉的警車內。

    馬丁在警察局裡回覆親密簡訊說「我太想和你擁抱了，感覺好像1星期沒見到你。」，又看了幾分鐘TikTok。等他返回警車時，史密斯已昏迷不醒。

    馬丁給史密斯注射一劑抗過量藥物納洛酮（Narcan），隨後叫了救護車。醫護人員發現史密斯時，他體溫高達攝氏40度。雖然被緊急送往醫院，但仍不幸死亡。

    起訴書表示，史密斯死因為甲基苯丙胺中毒和穿著多層衣物導致的體溫過高。史密斯家人律師查韋斯（Juan Chavez）指出，關鍵醫療救助延誤40分鐘。史密斯父親庫爾特（Kurt Smith）說，兒子一直住在汽車旅館，悲劇發生的1週前他才去探望兒子。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

