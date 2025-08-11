菸癮比命還大？ 奧地利男搏命攀附高鐵上演「玩命關頭」

奧地利一名男子據報因在月台抽菸錯過班次，冒險攀附在如圖中這類高速行駛的列車外側，上演驚險一幕。圖為奧地利國鐵的Railjet高速列車。（法新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕只為了一根菸，竟上演玩命關頭！奧地利一名男子，據報因在月台抽菸而錯過高速列車，竟冒險攀附在行駛中列車的車廂外側，上演了一場驚險的「搏命飛車」戲碼，所幸最終被列車組員發現，平安獲救。

《法新社》報導，奧地利國營鐵路發言人霍夫 （Herbert Hofer） 證實，這名男子9日晚間在維也納西方的聖普爾坦 （St Poelten） 車站，抓住了已開動的列車外側。列車隨後緊急煞停，才將他帶上車。霍夫嚴厲譴責此行為：「這極不負責任，這種事通常都以死亡告終。」

奧地利小報《今日報》（Heute） 引述一名車上乘客的說法，還原了事發經過。該名男子趁著列車在聖普爾坦站停靠時，下車到月台抽菸，未料列車準時開動。他情急之下，竟跳上兩節車廂之間的連接處，並開始猛敲窗戶以吸引注意。

列車長發現後，立即啟動緊急煞車，並與組員將男子帶上車。該名乘客向《今日報》透露：「列車長真的把他狠狠罵了一頓。」

報導指出，這名男子是24歲的阿爾及利亞人，列車抵達維也納的邁德靈 （Meidling） 車站後，隨即被警方帶走。事實上，今年1月德國也曾發生類似事件，一名40歲的匈牙利男子同樣為了抽菸，攀附在德國高鐵列車外長達32公里，最終幸運生還。

