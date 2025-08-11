劉建超被消失原因曝光 學者：向川普人馬透露習近平恐失勢

曾被視為中國外長熱門人選的中共中聯部部長劉建超，7月底結束外訪行程返回北京後，就被當局帶走訊問。旅美獨立學者吳祚來11日在X平台發文指出，他接獲線人密告，劉建超是因在海外密會了美國總統川普的人，被中國國安單位發現，入境國內即遭拘審問話，川普因此知道了習可能會下台。（法新社）

2025/08/11 17:03

〔編譯盧永山／綜合報導〕《華爾街日報》9日報導，曾被視為中國外交部長熱門人選的中共中聯部部長劉建超，7月底結束外訪行程返回北京後，就被當局帶走訊問，原因尚不明朗。旅美獨立學者吳祚來11日在X平台發文指出，他接獲接線人密告，劉建超是因在海外密會了老川（美國總統川普）的人，被中國國安單位發現，入境國內即遭拘審問話，老川因此知道了習可能會下台，所以關貿協定推遲到10月9日才簽，在等著習下台或退出中南海主持之位。

文章說，現在國家統治權仍在習手上，元老與軍方仍維持大局，但習明知自己罪錯深重，仍堅持認為，自己大政方針未錯，對俄、對美關係不願發生實質性的變化，拒不下崗或虛位。軍報前不久發文影射一些人不知恥，所指是誰？不言自明。劉源（譯按：中共前國家主席劉少奇之子、退役上將）出現在建軍紀念宴會主桌，是非常重要的標誌，他在代替張又俠（中央軍委副主席）鎮場。

請繼續往下閱讀...

另，楊蘭蘭（23歲華裔女子，近日駕駛高檔Tiffany藍勞斯萊斯休旅車，在雪梨高級住宅區玫瑰灣正面對撞一輛賓士，導致賓士車主司機受重傷遭截肢，楊女生活極度奢華，背景成謎）曝光對誰不利？中共在封鎖消息，說明宮鬥已延伸至海外。

香港《星島日報》11日報導，劉建超7月下旬外訪返回北京之後傳出遭調查，恐怕再也無法在外交戰線做事，之後他連續缺席了3場重要活動，被帶走調查似乎有跡可尋。

報道說，過去幾年，中共外事系統已折了3名外長（包括熱門人選）。中共二十大之前，十九屆中央候補委員、排名第一的副外長樂玉成，突然被貶為國家廣電總局副局長。前駐美大使秦剛返國接替王毅擔任外長，並升任國務委員，但只有短短7個月就下台，目前下落不明。

秦剛落馬後，由中共中央外事辦主任王毅回鍋兼任外長，當時劉建超就被視為是外長熱門人選，外界多認為王毅兼任外長只是過渡性安排，畢竟王毅已年過7旬，未料如今劉建超也傳出事。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法