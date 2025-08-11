普廷身邊有內鬼？紐時驚爆：頭號心腹「反戰」被拔官

柯扎克原是普廷最信任的核心幕僚之一，被譽為克里姆林宮的「危機處理專家」。（路透檔案照）

2025/08/11 16:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕昔日是俄羅斯總統普廷最倚重的心腹，如今卻因私下反對侵略烏克蘭而失勢。柯札克（Dmitri N. Kozak） 這位數十年來為普廷處理無數棘手任務的忠誠助手，其權力正悄然旁落，揭示了克里姆林宮精英層內部罕見的裂痕。

根據《紐約時報》引述多名克宮內部人士與西方官員消息，現年66歲、原任總統辦公廳副主任的柯札克，其職權大多已轉移至另一位普廷高階幕僚、對戰爭持鷹派立場的基里延科 （Sergei V. Kiriyenko） 手中。原因很簡單：柯札克已明確表達，他認為入侵烏克蘭是一個錯誤。

報導指出，柯札克不僅在戰前就曾警告全面入侵的嚴重後果，更在戰後向普廷提交了一份停火並舉行和平談判的提案。克宮內部人士透露，柯札克甚至敦促普廷進行國內改革，包括將權力日益膨脹的國安機構置於政府監督之下，並建立獨立的司法體系。

柯札克是目前已知唯一一位敢於向普廷公開表達對戰爭不同意見的高層官員。儘管普廷出於對老部下的忠誠，仍讓柯札克留在身邊，並利用他作為與西方非官方使節溝通的管道，但其影響力已大不如前。

一名自2022年以來與柯札克多次會面的西方聯絡人透露，柯札克在會中明確表達了對入侵的不認同，並時常要求對方「給我論據」（Give me arguments）。在這名西方人士看來，柯札克正迫切地尋找能夠說服普廷改弦易轍的理由。

原是普廷身邊「烏克蘭通」

柯札克被譽為克里姆林宮的「危機處理專家」。他出身於烏克蘭，具法律學位且曾於蘇聯特種部隊服役，是與普廷一同發跡於1990年代聖彼得堡市政府的「聖彼得堡幫」核心成員。其政治生涯幾乎就是普廷時代的縮影，曾擔任副總理、成功主導索契冬奧，並在2014年後負責克里米亞的整合事務。在2022年全面入侵前，他更是克里姆林宮處理烏克蘭問題的首席談判代表。

正因其深厚的烏克蘭背景與長期受普廷倚重，當這樣一位核心人物傳出反對戰爭並因此失勢時，其背後所代表的政治訊號尤為強烈。

《紐時》指出，柯札克的失勢，反映了莫斯科精英階層對普廷在戰爭中不願妥協的普遍沮喪，以及對國安部門權力失控的擔憂。然而，在普廷周圍被鷹派言論環繞的當下，任何溫和的聲音，似乎都難以動搖這位強人的決心。

