影片曝光！中國海警追菲艇狠撞自家軍艦 艦艏「鼻青臉腫」

中國海警船3104艦艏嚴重受損。（圖翻攝自X平台）

2025/08/11 17:55

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中菲兩國近年來頻繁在南海爭議海域發生衝突，沒想到今天（11日）卻發生超糗事件，中國一艘海警船夥同解放軍海軍軍艦夾擊菲律賓艦艇時，竟然失控相撞，最後海警船嚴重受損無法航行，菲律賓海岸防衛隊（PCG）公開事發影片後引發國際熱議。後續中國海警船被自家人撞到艦艏「鼻青臉腫」的畫面曝光，讓大批菲國人叫好，瘋狂轉發相關影像。

菲律賓海岸防衛隊 今下午在臉書粉專轉發發言人塔里埃拉（Jay Tarriela）的貼文，指出今早有約莫35艘菲國漁船在黃岩島（Scarborough Shoal）淺灘作業，海岸防衛隊派出3艘巡邏艦「特蕾莎·馬格巴努亞號」（BRP Teresa Magbanua）、「蘇祿號」（BRP Suluan）和「帕馬馬拉卡亞號」（MV Pamamalakaya）執行護漁任務，順便為漁民補給燃油和物資。

請繼續往下閱讀...

塔里埃拉接著說，過程中，1艘中國海警船和1艘解放軍海軍軍艦逼近菲國巡邏艇並做出危險動作，其中蘇祿號一度被夾擊，甚至被中國海警的水砲鎖定，「但船員靠著駕駛技術成功閃過，並沒有被噴到」。沒想到隨後發生撞船事件，中國海警船在高速追逐蘇祿號時，中國海軍軍艦突然變換航向，海警船就這樣直直撞上軍艦，事發地點就在黃岩島以東約10.5海浬的地方。

塔里埃拉表示，意外發生後，中國海警船的艦艏嚴重受損，無法正常航行，菲國海岸防衛隊人員馬上協助搜救落水人員和提供醫療支援，特蕾莎·馬格巴努亞號也護送菲國漁船到安全海域。

從塔里埃拉公開的影片可以看到，迫近蘇祿號的是舷號3104中國海警船，以及052D型飛彈驅逐艦「桂林號」（舷號164），2艘中方艦艇夾擊蘇祿號時，距離非常近，之後中國海警船發射水砲，並直直衝向蘇祿號，但不知為何桂林號突然擋在面前，海警船就這樣狠狠撞上桂林號。

之後有多個菲國媒體曝光後續影像，中國海警船撞上桂林號後，船身一度因撞擊力道而傾斜，待相撞的2艘艦艇分開，則能清楚看到海警船的艦艏嚴重受損凹陷。大批菲國網友紛紛叫好，「再追啊！PCG幹得好！」、「BRP Suluan的船員值得一枚獎章」、「看到中國吃癟就是爽」、「所有船員都值得晉升！」、「果然報應還是會來的！」

時常分享世界軍武新聞和資訊的粉專「世界特種部隊與軍武資料庫」分析，「驅逐艦幹海警的活疑為了搶功！會發生相撞，實因中國這2艦的走位很奇怪。尤其對手蘇祿號噸位很小，不及2艦的零頭，3104無論火力與速度都應該已經足夠。實在很難想像，大型防空驅逐艦會跑來幹海警的事，而且解放軍若要支援中國海警，過去以遠遠監視為主，164艦會以包夾菲艦的方式執行任務，不排除是為了搶功。且164艦上有許多電子設備，並不耐撞，例如四面有源陣列雷達、超視距對海搜索雷達、遠程警戒雷達與配套電子設備等等，強烈撞擊有可能損害這些精密的設備。」

「世界特種部隊與軍武資料庫」也特別介紹了此次相撞的中方艦艇，海警船3104原先是解放軍海軍的056型護衛艦，滿載排水量1440噸，「改成海警船後，拆除了反艦與防空飛彈，只保留艦艏76mm艦炮與艦身中段的兩門30mm機炮」；桂林號則是052D型驅逐艦第22艘服役的艦艇，滿載排水量約7500噸，「艦上主要武裝為64個通用垂直發射器（VLS），可發射HHQ-9B、YJ-18、DF-21等各型飛彈。另有做為近迫防衛的24連裝HQ-10短程飛彈發射器」。

Tried to smash into our Philippine Coast Guard ship

They missed it.

Instead, the China Coast Guard struck their own PLA Navy ship — crippling their own asset inside the Philipppine EEZ. ????????????



Now your Coast Guard vessel is busted — inside OUR EEZ.

And yes, we still offered… pic.twitter.com/fzu3IUl8mj — BRP Sierra Madre （@BRPSierraMadre） August 11, 2025

中國海警船3104與解放軍海軍052D型飛彈驅逐艦桂林號在夾擊菲國巡邏艇蘇祿號時發生相撞。（圖翻攝自Jay Tarriela臉書）

菲律賓巡邏艇一度遭中國艦艇從後方夾擊，左後方為中國海警船舷號3104。（圖翻攝自Jay Tarriela臉書）

菲律賓巡邏艇一度遭中國艦艇從後方夾擊，右後方為052D型飛彈驅逐艦桂林號。（圖翻攝自Jay Tarriela臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法