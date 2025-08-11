為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國廣東女「踩死活魚」逼降價 店家公布監視器曝黑歷史

    中國一名女子直接踩死活魚，要求店家以死魚價便宜賣她。（本報合成，擷取自微博）

    中國一名女子直接踩死活魚，要求店家以死魚價便宜賣她。（本報合成，擷取自微博）

    2025/08/11 17:20

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東佛山一間商場近日發生離譜事件，一名女子當場將活魚踩死，企圖逼店家以死魚價販售，全程被監視器拍下。店家事後公開影像，提醒其他業者注意。

    綜合中媒報導，事發於8日，該名戴口罩女子進入商場內一間販售活魚的店鋪，用網子從水缸裡撈出多條魚後，未依規定裝袋，反而「連魚帶網」直接放到地上，用腳反覆踩踏，將魚活活踩死，隨後要求店員以較低的死魚價格出售。

    店員透露，該女子先前曾有逃單紀錄，因此拒絕交易，並將監視畫面上傳網路作警示。

    影片曝光後引發網友撻伐，批評她行為「缺德又無恥」，有人嘲諷是「腳底按摩，魚真幸福」，也有人建議應對其進行行政拘留並賠償損失，甚至公開身份讓其「社會性死亡」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播