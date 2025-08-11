中國廣東女「踩死活魚」逼降價 店家公布監視器曝黑歷史

中國一名女子直接踩死活魚，要求店家以死魚價便宜賣她。（本報合成，擷取自微博）

2025/08/11 17:20

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東佛山一間商場近日發生離譜事件，一名女子當場將活魚踩死，企圖逼店家以死魚價販售，全程被監視器拍下。店家事後公開影像，提醒其他業者注意。

綜合中媒報導，事發於8日，該名戴口罩女子進入商場內一間販售活魚的店鋪，用網子從水缸裡撈出多條魚後，未依規定裝袋，反而「連魚帶網」直接放到地上，用腳反覆踩踏，將魚活活踩死，隨後要求店員以較低的死魚價格出售。

請繼續往下閱讀...

店員透露，該女子先前曾有逃單紀錄，因此拒絕交易，並將監視畫面上傳網路作警示。

影片曝光後引發網友撻伐，批評她行為「缺德又無恥」，有人嘲諷是「腳底按摩，魚真幸福」，也有人建議應對其進行行政拘留並賠償損失，甚至公開身份讓其「社會性死亡」。

