中國廣東女「踩死活魚」逼降價 店家公布監視器曝黑歷史
中國一名女子直接踩死活魚，要求店家以死魚價便宜賣她。（本報合成，擷取自微博）
莊文仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東佛山一間商場近日發生離譜事件，一名女子當場將活魚踩死，企圖逼店家以死魚價販售，全程被監視器拍下。店家事後公開影像，提醒其他業者注意。
綜合中媒報導，事發於8日，該名戴口罩女子進入商場內一間販售活魚的店鋪，用網子從水缸裡撈出多條魚後，未依規定裝袋，反而「連魚帶網」直接放到地上，用腳反覆踩踏，將魚活活踩死，隨後要求店員以較低的死魚價格出售。
請繼續往下閱讀...
店員透露，該女子先前曾有逃單紀錄，因此拒絕交易，並將監視畫面上傳網路作警示。
影片曝光後引發網友撻伐，批評她行為「缺德又無恥」，有人嘲諷是「腳底按摩，魚真幸福」，也有人建議應對其進行行政拘留並賠償損失，甚至公開身份讓其「社會性死亡」。
佛山某饭店— 洼地老刘 （@Tonyliu395995） August 10, 2025
一位戴口罩的女子，用抄网捞出来一条鱼，狠狠踩了几脚，踩完把鱼放回去，又捞出一条鱼同样动作操作一遍。… pic.twitter.com/eDV24VHdUF
熱門賽事、球星動態不漏接