為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    活該！ 英國男狂擋救護車還「比中指」 下秒失控自撞路邊機車

    泰國救護車示意圖。（路透）

    泰國救護車示意圖。（路透）

    2025/08/11 16:50

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國芭達雅今（11）日凌晨發生一起離譜交通事故，一名英國男子刻意騎車擋住救護車後加速逃逸，最終失控撞上當地居民的機車，所幸無人受傷。

    綜合泰媒報導，今日凌晨4點30分許，芭達雅一輛救護車準備將一名溺水昏迷患者送醫急救。途中，英國男遊客丹尼斯（Dennis）騎機車突然超車擋道，雖然救護車已鳴笛並開啟警示燈示意讓行，但該男子卻在車道間穿梭，並狂比中指。

    救援車輛試圖逼停對方，但丹尼斯加速逃逸，不久後便失去控制，撞上當地一輛機車，導致對方翻倒。警方趕抵現場將他逮捕。丹尼斯事後道歉，並同意賠償損失，聲稱自己因救護車警笛聲而受驚。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播