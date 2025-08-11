活該！ 英國男狂擋救護車還「比中指」 下秒失控自撞路邊機車
〔即時新聞／綜合報導〕泰國芭達雅今（11）日凌晨發生一起離譜交通事故，一名英國男子刻意騎車擋住救護車後加速逃逸，最終失控撞上當地居民的機車，所幸無人受傷。
綜合泰媒報導，今日凌晨4點30分許，芭達雅一輛救護車準備將一名溺水昏迷患者送醫急救。途中，英國男遊客丹尼斯（Dennis）騎機車突然超車擋道，雖然救護車已鳴笛並開啟警示燈示意讓行，但該男子卻在車道間穿梭，並狂比中指。
救援車輛試圖逼停對方，但丹尼斯加速逃逸，不久後便失去控制，撞上當地一輛機車，導致對方翻倒。警方趕抵現場將他逮捕。丹尼斯事後道歉，並同意賠償損失，聲稱自己因救護車警笛聲而受驚。
The British motorcyclist claimed he was startled by the ambulance siren. #motorcycle #RoadAccident #pattaya #thailand https://t.co/yaZNFa4wft— Khaosod English （@KhaosodEnglish） August 11, 2025
