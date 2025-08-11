為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    美國內布拉斯加州風暴致1死1傷 數百囚犯也受影響

    內布拉斯加州9日遭強風暴襲擊。圖為民眾清理倒塌樹木。（美聯社）

    內布拉斯加州9日遭強風暴襲擊。圖為民眾清理倒塌樹木。（美聯社）

    2025/08/11 16:09

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國官員稱，9日內布拉斯加州遭強風暴襲擊，造成1死1傷，2套監獄囚室受損，也影響數百名囚犯，幸好安全無虞。

    根據美聯社（AP）報導，滑鐵盧（Waterloo）志願消防隊9日早上7點前接到報警，趕赴雙河州立公園，發現一輛汽車被一棵巨樹壓垮。美國國家氣象局表示，風暴為該地區帶來時速超過129公里陣風，導致該樹倒塌。消防局聲稱，車內一名女子當場死亡，一名男子被困在車內。

    消防局指出，因樹木龐大且沉重，花了約90分鐘才將男子救出。該男子被救出後，被送往奧馬哈（Omaha）一家醫院，其傷勢危及生命。

    奧馬哈以北約32公里處的布萊爾（Blair），一座倉庫屋頂也被強風掀翻，風災後有數千戶居民斷電。

    內布拉斯加州懲教署聲稱，位於林肯（Lincoln）的內布拉斯加州立監獄2棟囚室被暴風雨破壞，影響387名囚犯。懲教署補充，目前沒有人員受傷報告，所有工作人員和在押人員均安全無虞。

    美國國家氣象局表示，9日強風暴也襲擊威斯康辛州東部部分地區，為該州多爾半島（Door Peninsula）帶來時速97公里陣風。

