普廷要在自家「故土」談判？ 揭阿拉斯加俄羅斯血淚史

阿拉斯加伯特利市的一座俄羅斯東正教教堂。獨特的「洋蔥頂」建築是俄國殖民時期最顯著的文化遺緒之一，為即將在此地登場的美俄峰會，增添了濃厚的歷史背景。（法新社）

2025/08/11 16:02

〔編譯陳成良／綜合報導〕在美國總統川普與俄羅斯總統普廷即將於阿拉斯加舉行峰會之際，這片土地的俄羅斯過往，為這場高風險會談增添了一層濃厚的歷史諷刺意味。

根據《法新社》整理，阿拉斯加曾是俄羅斯帝國的殖民地。18世紀，丹麥探險家白令 （Vitus Bering） 為沙皇出征，發現了如今以他命名的白令海峽，從而開啟了俄羅斯近1世紀的阿拉斯加海豹獵捕與皮草貿易。1799年，沙皇保羅1世更成立了俄美公司，以壟斷利潤豐厚的皮草生意。

請繼續往下閱讀...

然而，過度獵捕導致海豹與海獺數量崩潰，殖民地的經濟隨之瓦解。1867年，在戰爭中元氣大傷的沙皇亞歷山大2世，以720萬美元的價格，將這片面積超過德州2倍的土地賣給了華盛頓。這筆交易在當時被美國國內廣泛批評，甚至被譏為「史瓦德的蠢事」（Seward's folly），以紀念促成此案的時任國務卿史瓦德 （William Seward）。

儘管主權易手，俄羅斯的影響至今仍在。最顯著的遺產是俄羅斯東正教會，數十座帶有獨特「洋蔥頂」的教堂仍點綴在阿拉斯加海岸。此外，在地理上，美俄更是名副其實的鄰居。

分隔兩國的白令海峽中，分屬美俄的大小狄俄墨得斯群島 （Diomede Islands） 僅相距4公里。2022年10月，2名為逃避徵兵的俄羅斯人，更曾駕船橫渡數十英里，登上偏遠的聖勞倫斯島尋求庇護。

對於這片故土，普廷本人似乎不感興趣。他在2014年曾表示，阿拉斯加「太冷了」。

獵人駕船行駛在阿拉斯加的白令海沿岸。阿拉斯加與俄羅斯僅一水之隔，其獨特的地理位置與歷史淵源，使其成為此次美俄高風險峰會的舉辦地點。（法新社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法