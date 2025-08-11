小馬可仕談台海危機 強調地緣影響無法置身事外

小馬可仕表示，菲律賓與台灣相近，又有許多菲律賓移工在台灣，菲國不可能在台海衝突中置身事外。（美聯社）

2025/08/11 15:41

〔編譯孫宇青／綜合報導〕菲律賓總統小馬可仕11日表示，由於菲律賓與台灣距離較近，且有大批菲律賓移工在台灣就業，菲律賓將不可避免地被捲入任何與台灣有關的戰爭。

《美聯社》報導，小馬可仕也表示，菲律賓海岸防衛隊、海軍和其他捍衛其在南海領土利益的船隻絕不會退縮，並將堅守在爭議水域。中國海警4日在存在主權爭議的黃岩島採取危險的攔阻行動，並使用威力強大的水砲，試圖將菲律賓船隻驅離。

自小馬可仕2022年中就任總統以來，菲中關係一直處於嚴重緊張狀態。小馬可仕政府成為亞洲對中國在南海日益咄咄逼人行動最直言不諱的批評者之一。小馬可仕政府深化與美國的同盟關係，並開始擴大與日本、澳洲、印度和一些歐盟成員國等其他西方國家和亞洲國家的安全聯盟，以加強對北京強硬姿態的嚇阻。

上週，小馬可仕在訪問印度期間對記者表示，由於菲律賓與台灣距離較近，且在台灣有約20萬菲律賓移工，菲律賓不可能置身於可能發生的戰爭之外。中國對此表示抗議，並指責小馬可仕干涉中國內政，違反「一中原則」。

中國外交部隨後透過發言人表示，地理位置和在台大批菲律賓人不應被用作干涉他國內政和主權事務的藉口，並敦促菲國「切實恪守一中原則」，「不要在涉及中國核心利益的問題上玩火」。

當被問及如何評論中國的抗議時，小馬可仕表示他感到困惑，無法理解北京的擔憂，「我不知道他們在說什麼，玩火？我只是陳述事實。我們不想捲入戰爭，但我認為，如果因為台灣爆發戰爭，無論我們願不願意，我們都會被捲入其中，我們將被捲入這場混亂。我希望這不會發生，但如果真的發生了，我們必須做好應對準備。」

