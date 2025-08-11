為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    俄國度假區纜車斷裂！遊客5公尺高空墜湖 驚險影片曝

    俄國知名度假區纜車突然纜繩斷裂，導致部分乘客從5公尺高墜落湖面，還有人重摔在岩石地面。吊椅纜車示意圖。（歐新社）

    俄國知名度假區纜車突然纜繩斷裂，導致部分乘客從5公尺高墜落湖面，還有人重摔在岩石地面。吊椅纜車示意圖。（歐新社）

    2025/08/11 16:39

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯卡卡巴爾達-巴爾卡爾共和國（Kabardino-Balkaria）首府納爾奇克（Nalchik）知名度假區8日發生纜車墜落事故，造成8人不同程度受傷，其中1人脊椎重創、情況危急。這座吊椅纜車建於1968年，至今已運行逾半世紀，是當地熱門觀光路線之一。

    《俄羅斯新聞社》報導，事故發生於當地時間8日傍晚，當時共有21名遊客搭乘纜車，纜繩突然斷裂，導致部分乘客從約5公尺高處墜落湖面，還有人被卡在樹上，另有乘客重摔在岩石地面，現場驚叫聲連連。至少8人被緊急送醫，其中1人脊椎受損，其餘傷者傷勢介於輕傷與中度傷勢。

    俄羅斯衛生部副部長助理庫茲涅佐夫（Alexey Kuznetsov）指出，事發後救援人員火速趕往現場，成功撤離13名被困遊客。俄羅斯調查委員會已依《刑法》第238條第2款「提供不符合安全要求的服務」立案，並展開現場勘驗與目擊者問訊。

    這座吊椅纜車可將遊客送往當地著名景點——馬拉亞·基齊洛夫卡（Malaya Kizilovka）山頂，海拔約600公尺，山頂設有造型獨特的英雄索斯魯科餐廳。近年該路線多次發生安全事故，包括2024年8月旅客被困半空、2021年8月一名祖母與孫子墜落事件。

