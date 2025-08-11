機場苦等快5小時！兩名視障旅客遭遺漏 成延誤航班唯二乘客

西南航空遭兩名視障女性旅客指控，她們因未被告知登機門變更及可改搭替代的航班資訊，遭遺留在原登機口長達近5個小時。（法新社）

2025/08/11 17:09

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國西南航空遭兩名視障女性旅客指控，她們因未被告知登機門變更及可改搭替代的航班資訊，遭遺留在原登機口長達近5個小時，最終成為延誤航班上僅有的2名乘客。事後，航空公司提供每人100美元（約新台幣3000元）旅遊代金券作為補償，引發外界關注。

綜合外媒報導，事件發生於7月14日，來自佛州的兩名視障旅客泰特（Camille Tate）與布倫（Sherri Brun）原訂搭乘從紐奧良飛往奧蘭多的2637號航班，該航班因延誤約5小時，航空公司臨時將多數乘客改搭另一班較早起飛的班機，唯獨兩人未獲通知，導致她們遭遺留在原登機門，錯過改搭機會。

泰特與布倫表示，她們在原登機門等待多時，始終未接獲任何口頭通知或引導協助。直到登機時才驚覺整架飛機上只有她們。她們指出，地勤人員也坦承「你們是這班飛機唯一的乘客，因為我們忘了你們」。此外，泰特也透露，當時她們的登機證根本沒有被掃描，顯示航空公司在乘客追蹤與協助流程上的缺失。

針對此事，西南航空已發表聲明致歉，並提供兩人各100美元（約新台幣3000元）旅遊代金券。航空公司強調，由於兩人仍完成原定行程，因此不符全額退費標準。聲明中指出，旅客應主動告知其特殊需求，但若遇登機門變更，員工亦有責任協助身障乘客。兩人則呼籲，航空公司應強化內部通報與協助機制，保障身障者權益，避免類似事件再次發生。

