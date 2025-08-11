以色列緊張！ 4分之3聯合國成員國支持巴勒斯坦建國

根據統計，已有4分之3聯合國成員國已經或準備承認巴勒斯坦建國。（歐新社）

2025/08/11 15:13

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在法國總統馬克宏登高一呼，表明將在9月聯合國大會上承認巴勒斯坦國後，愈來愈多國家表露相同意願，盼終止以色列和巴勒斯坦長年對立。《法新社》11日報導，4分之3的聯合國成員國已經或即將計畫承認巴勒斯坦建國。

據報導，自2023年10月7日巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」對以色列發動攻擊以來，以色列與哈瑪斯在加薩地帶的戰爭再次引發全球要求巴勒斯坦建立自己國家的呼聲。這項行動打破長期以來巴勒斯坦只能透過與以色列談判和平才能獲得建國資格的觀點。

根據《法新社》統計，在193個聯合國成員國中，至少有145個國家承認或計畫承認巴勒斯坦國，其中包括法國、加拿大和英國。

1988年11月15日，在第一次巴勒斯坦起義（即反抗以色列統治的起義）期間，巴勒斯坦領袖阿拉法特（Yasser Arafat）片面宣布成立以耶路撒冷為首都的巴勒斯坦國。幾分鐘後，阿爾及利亞成為第一個正式承認巴勒斯坦國的國家。1週之內，包括大部分阿拉伯國家、印度、土耳其、大部分非洲國家及一些中東歐國家在內的數十個國家紛紛跟進。

下一波承認浪潮出現在2010年底和2011年初，當時正值中東和平進程陷入危機，包括阿根廷、巴西和智利在內的南美國家都響應巴勒斯坦人的呼籲，支持其建國主張。這是對以色列決定終止在被佔領的約旦河西岸地區建立猶太人定居點的臨時禁令的回應。

2011年，由於和平談判陷入僵局，巴勒斯坦人發動爭取成為聯合國正式成員國的運動，但這項努力最終失敗。同年10月31日，聯合國教科文組織（UNESCO）做出一項具有開創性的舉動，投票接受巴勒斯坦成為正式成員，這令以色列和美國大為沮喪。

2012年11月，聯合國大會以壓倒性多數票通過升級巴勒斯坦為「非會員觀察員國」，巴勒斯坦國旗首次在紐約聯合國總部升起。3年後，國際刑事法院也接納巴勒斯坦為締約國。

以色列在2023年10月7日襲擊加薩走廊後，增強人們對巴勒斯坦建國的支持。4個加勒比海國家（牙買加、千里達及托巴哥共和國、巴巴多斯和巴哈馬）及亞美尼亞於2024年也承認巴勒斯坦建國。接著是4個歐洲國家（挪威、西班牙、愛爾蘭和斯洛維尼亞）也邁出承認巴勒斯坦建國的一步。

在歐盟內部，這是自2014年瑞典宣布承認巴勒斯坦國以來十年來的首次，當時瑞典的舉動導致歐盟與以色列的關係多年來一直緊張。其他成員國如波蘭、保加利亞和羅馬尼亞，早在加入歐盟前，就已在1988年承認巴勒斯坦國。

另一方面，一些前東歐集團國家，例如匈牙利和捷克，則不承認或不再承認巴勒斯坦國。澳洲總理艾班尼斯11日最新表示，澳洲將在9月承認巴勒斯坦人民建立自己國家的權利。

