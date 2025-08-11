聯合國揭阿富汗女員工遭死亡威脅 塔利班稱調查中

數十名在聯合國工作的阿富汗女性工作人員收到死亡威脅。（美聯社）

2025/08/11 15:15

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕聯合國駐阿富汗代表團10日發布的阿富汗人權狀況報告稱，數十名在聯合國工作的阿富汗女性工作人員收到死亡威脅，對此塔利班強調正在調查當中。

根據美聯社報導，該報告表示，5月數十名在聯合國的阿富汗女性工作人員收到明確死亡威脅。自2021年塔利班奪取阿富汗政權後，阿富汗女性一直受到嚴格限制，而這些威脅正是在該背景下所發生。

該報告指出，這些威脅來自身份不明人士，使聯合國不得不採取臨時措施以保障她們安全。該報告聲稱，塔利班主張其人員對這些威脅不負責，阿富汗內政部正進行調查中。

阿富汗內政部發言卡尼（Abdul Mateen Qani）說，阿富汗從未發出此類威脅。他強調內政部有獨立部門負責調查此事，且內政部制定保護和安全戰略計畫，因此阿富汗女性在任何地區都不會受到威脅，也不會受到任何人威脅。

塔利班於2022年12月禁止阿富汗女性在國內外非政府組織工作，並在6個月後將禁令延伸至聯合國，隨後威脅要關閉仍在僱用女性的機構和團體。儘管如此，一些女性仍留在關鍵領域，例如醫療保健和緊急人道援助，援助機構稱這些領域需求龐大。

人道主義機構曾指控，塔利班阻礙或干涉它們的行動，但塔利班否認這些指控。

聯合國此次報告，是首次正式確認針對在人道或醫療領域工作的阿富汗女性的死亡威脅。

