    首頁　>　國際

    泰國曼谷市中心驚傳隨機縱火案 馬來西亞情侶重傷

    泰國觀光與體育部委任代表探望受傷的兩名馬來西亞遊客，並與家屬會面承諾將全力協助並提供補償。（擷取自泰國觀光及體育部/臉書）

    泰國觀光與體育部委任代表探望受傷的兩名馬來西亞遊客，並與家屬會面承諾將全力協助並提供補償。（擷取自泰國觀光及體育部/臉書）

    2025/08/11 15:05

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一對年輕馬來西亞情侶6日赴泰國旅遊，7日在曼谷市中心大型連鎖超市Big C附近，遭一名無業男子持易燃液體潑灑後縱火，兩人全身多處嚴重燒傷，目前仍在當地醫院治療。

    綜合泰媒報導，26歲男子One Yik Leong 與27歲女友Gan Xiao Zhen 於7日晚間10時許坐在Big C樓梯上時，突然遭後方的30歲男子瓦拉孔（Varakorn Pubthaisong）潑灑易燃液體，兩人驚慌失措地逃跑，瓦拉孔則緊追在後並放火焚燒，造成兩人重傷。

    One Yik Leong上半身二級燒傷，送往警察總醫院加護病房，情況穩定；Xiao Zhen臉部、胸部及手臂36%面積二度燒傷，送至朱拉隆功紀念醫院加護病房。瓦拉孔則當場被民眾制伏後移交給警方，他是一名退役拳擊手，供稱因保全工作被解雇，情緒低落而犯案。

    泰國觀光與體育部表示，對事件深表遺憾，已安排「遊客協助中心」（TAC）專員全程追蹤傷者狀況，協助家屬與大使館、觀光警察、醫院及相關單位溝通，直至兩人返國。並提供申請救助金程序，盼減輕損失、重建信心。

    同時強調，事件不應在泰國發生，已敦促相關部門加速調查並依法辦理，同時強化旅遊安全措施，呼籲國民善盡地主之誼，確保泰國持續成為全球遊客首選目的地。

