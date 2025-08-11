不甩中國！ 小馬可仕回嗆「玩火」說：你們為宣傳誤解我

菲律賓總統小馬可仕11日在總統府記者會上，強力反擊中國就其台海言論的「玩火」指控，稱自己只是陳述事實，並對北京的反應感到困惑。（歐新社）

2025/08/11 14:08

〔編譯陳成良／綜合報導〕針對北京日前怒嗆菲律賓在台海議題上「玩火」，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）11日強力反擊，稱其言論是為了宣傳目的而被「誤解」（misinterpreted），並對中方的指控感到「有點困惑」。

根據《路透》（Reuters）報導，這場外交交鋒源於小馬可仕日前在印度訪問時的言論。他當時表示，由於菲律賓與民主治理的台灣地理位置鄰近，一旦台海爆發衝突，「菲律賓不可能置身事外」。此言論隨即引發中國抗議，指責小馬可仕「玩火」。

請繼續往下閱讀...

小馬可仕11日在記者會上澄清，他之所以這麼說，是考量到一旦衝突爆發，必須撤離在台超過10萬名菲律賓人的現實問題。他強調希望避免對抗與戰爭，但現實情況不容忽視。

他以一句生動的比喻，闡述了菲律賓的兩難處境：「台灣的戰爭將會把菲律賓『拳打腳踢』地拖入衝突之中。」

小馬可仕補充道：「我想我只是為了宣傳目的而被誤解了。我有點困惑為何會被形容成那樣，像是在玩火。」

這番言論發表的時機，正值馬尼拉與北京因南海領土爭議而關係高度緊張之際。國際仲裁法庭雖已於2016年裁決北京在該區域的主權聲索缺乏法律基礎，但中國拒絕接受該項裁決。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法