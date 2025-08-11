為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    電動滑板車釀命案 英國女酒駕撞死人認罪

    英國遊客肯普因之前在澳洲騎電動滑板車時撞死1名男子而被拘留。圖為示意圖。（彭博社）

    英國遊客肯普因之前在澳洲騎電動滑板車時撞死1名男子而被拘留。圖為示意圖。（彭博社）

    2025/08/11 14:24

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕英國遊客肯普（Alicia Kemp）因之前在澳洲騎電動滑板車時撞死1名男子而被拘留。今（11）日她透過視訊參與聽證會，承認酒後危險駕駛致人死亡的罪名。

    根據美聯社（AP）報導，25歲的肯普（Alicia Kemp）在西澳地方法院聽證會上承認酒後危險駕駛致人死亡指控，她對乘客造成傷害的指控則被撤銷。此前，肯普被拒絕保釋。

    肯普5月31日在珀斯市（Perth）騎載有他人的電動滑板車時，撞倒1名51歲男子。男子頭部撞到人行道，之後在醫院去世。肯普和乘客則受了輕傷。

    法庭在聽證會上獲悉，調查人員估計，肯普撞上男子時的速度大約相當於租賃電動滑板車最高速度，即時速20至25公里。

    肯普的律師圖多里（Mike Tudori）在法庭外告訴記者，肯普作為1名年輕外國女孩，對身處澳洲監獄感到緊張和擔憂。

    圖多里強調，肯普當時做了一些蠢事，她顯然沒有思考，也沒有保持冷靜。她不知行為產生的後果會如何，她只想繼續自己的生活。

    肯普將繼續被拘留，直到10月31日再次出庭，屆時將確定宣判日期。酒後危險駕駛致人死亡指控，最高可判處20年監禁。

    另外在肯普撞死男子後，珀斯市官員暫停了該市的電動滑板車租賃業務。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

