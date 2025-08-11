為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    被錢砸醒！南韓SK海力士員工PO出薪資單 月入122萬元

    南韓SK海力士員工PO出薪資單，單月入帳5689萬8587韓元。（法新社）

    南韓SK海力士員工PO出薪資單，單月入帳5689萬8587韓元。（法新社）

    2025/08/11 13:59

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓半導體業者SK海力士，有員工本月在網路論壇PO出薪資單，從中可以看到他今年1月單月入帳5689萬8587韓元（約新台幣122萬元），讓不少韓國網友看了直呼好羨慕；還有人感嘆別人用1個月就賺到了自己的年薪。

    《朝鮮日報》報導，從薪水組成來看，這名員工的基本薪資為295.7萬韓元（約新台幣6.3萬）、加班費50.7萬韓元（約新台幣1.1萬）、績效獎金233.9萬韓元（約新台幣5萬）、特別獎金1670.7萬韓元（約新台幣36萬元）、每年1次的分紅3408萬韓元（約新台幣73.3萬元），還有其餘的小額加給近30萬韓元（約新台幣6456元）。

    在扣掉所得稅、保險費、償還款後，這名員工當月實際收入為4826萬韓元（約新台幣103.8萬元）。南韓網友看到後議論紛紛，不少人坦言好嫉妒；還有人眼紅地說扣掉獎金和分紅後底薪也才不到300萬韓元而已。

    據了解，SK海力士分紅費用來自上個年度營收的10％，員工最多可以領到年薪的50％。SK海力士先前就因為獎金和分紅受到關注，南韓招聘網站Incruit上個月針對1176名求職大學生進行調查，在市值前170名的公司裡SK海力士最受歡迎。

    SK海力士員工在論壇分享的薪資單。（圖擷自bobaedream論壇）

    SK海力士員工在論壇分享的薪資單。（圖擷自bobaedream論壇）

